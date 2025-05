Societe Generale Securities Services (SGSS) in Italia, un player chiave nel settore dei securities services, ribadisce il proprio impegno nella promozione di un ambiente di lavoro sempre più equo, inclusivo e attento alla valorizzazione delle diversità. L’azienda ha ottenuto il rinnovo della Certificazione UNI/PdR 125:2022 per la parità di genere.

Un Impegno Crescente per l’Inclusione

Il rinnovo di questa certificazione, ottenuta inizialmente nel 2024, è il risultato di un impegno crescente di SGSS nello sviluppo di azioni che producono un impatto positivo sulle sei aree di valutazione fondamentali su cui si basa la Certificazione: cultura e strategia, governance e processi HR, opportunità di crescita e di inclusione in azienda per le donne, equità remunerativa, tutela della genitorialità e conciliazione vita/lavoro. L’impegno profuso ha portato a un miglioramento della valutazione complessiva, grazie alla realizzazione di una serie di azioni specifiche e all’arricchimento di strumenti e processi già in essere per garantire la parità di genere.

Il Commento dell’Amministratore Delegato

Valeria Dal Corso, nella foto, Amministratore Delegato di SGSS in Italia, ha commentato così questo importante traguardo: «Il rinnovo della Certificazione UNI/PdR 125:2022 è per noi motivo di grande orgoglio e conferma la concretezza del nostro impegno nel creare e promuovere un ambiente di lavoro equo, basato sul rispetto e l’inclusione. Si tratta non soltanto di un riconoscimento che attesta il nostro costante impegno, ma di una promessa che rinnoviamo ogni giorno, con azioni concrete e coerenti, per costruire una cultura aziendale fondata sui valori dell’inclusione, del rispetto e delle pari opportunità».