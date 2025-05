Celebrano 20 anni di attività e presentano la loro Carta dei Valori, un documento redatto da due figure di spicco del panorama culturale italiano come Erri De Luca e Franco Arminio. Stiamo parlando dei 150 Comuni virtuosi, una rete di Enti locali unita dall’obiettivo ambizioso di promuovere una gestione sostenibile del territorio fondata su principi cardine quali partecipazione, innovazione sociale, inclusione e consapevolezza ambientale. L’appuntamento centrale per questo importante traguardo è fissato per il 21 maggio a Vezzano Ligure, in provincia della Spezia, dove la Carta dell’associazione sarà presentata insieme alla sua presidente, Asia Trambaioli.

Una Presidente GenZ per un Futuro Sostenibile

La scelta di Asia Trambaioli alla guida dell’associazione segna un passaggio generazionale significativo. Con i suoi 27 anni, è la prima presidente under 30 e anche vicesindaca di Gaiba (Rovigo). Trambaioli porta la voce della sua generazione e la consapevolezza dell’urgenza: “La mia generazione vive nell’urgenza climatica e sociale. Non possiamo più permetterci di essere spettatori. È tempo di prenderci cura del mondo, a partire dai luoghi che abitiamo. Essere virtuosi non deve più essere un’eccezione, ma la regola per il nostro futuro”.

La Rete dei Comuni Virtuosi: Crescita e Diffusione sul Territorio

Nata inizialmente da quattro piccoli comuni pionieri – Colorno (Parma), Vezzano Ligure (Spezia), Monsano (Ancona) e Melpignano (Lecce) – oggi l’associazione Comuni Virtuosi ne raccoglie più di 150, con una forte presenza in province come Brescia (16 comuni), Parma (10) e Ancona (sei). Fanno parte della rete anche cinque capoluoghi di provincia: Parma, Reggio Emilia, Bologna, Trento e Bergamo. Nella maggioranza dei casi si tratta di piccoli centri tra i 5.000 e i 10.000 abitanti – ma anche più piccoli, sotto i 5.000 – dove vivono circa un milione e mezzo di persone. L’associazione spiega che questi sono luoghi “che spesso non fanno notizia, ma dove nascono alcune delle pratiche più avanzate di mobilità sostenibile, economia circolare, partecipazione attiva e cura dei beni comuni“.

Vent’Anni di Azioni Concrete per la Sostenibilità

In questi vent’anni, l’associazione ha dimostrato come i suoi principi possano trasformarsi in azioni concrete con un impatto reale sul territorio e sulle comunità. Dal Premio Comuni Virtuosi al Festival della Lentezza, dalle campagne nazionali come Porta la sporta, Meno rifiuti in dieci mosse, A buon rendere, fino a produzioni culturali significative come il docufilm Sogni Comuni, la mostra fotografica L’Italia che ci guarda, il podcast e il monologo teatrale Se si insegnasse la bellezza. Azioni che, sottolinea l’associazione, hanno coinvolto migliaia di cittadini in tutta Italia.

In vent’anni, i Comuni Virtuosi hanno erogato oltre 100.000 euro in contributi tra bandi, premi e borse di studio (come quella dedicata a Dario Ciappetti); hanno attivato decine di progetti di efficientamento energetico, mobilità sostenibile, gestione dei rifiuti e rigenerazione urbana; hanno contribuito alla diffusione di pratiche sostenibili creando un modello replicabile anche fuori dalla rete; e hanno promosso l’inclusione giovanile attraverso bandi e percorsi partecipativi.

Prospettive Future e il Valore della Carta dei Valori

Per il futuro, l’associazione guarda oltre i confini nazionali, volendo ampliare la rete anche a livello europeo, proponendosi come ponte tra comuni e strumenti concreti per affrontare le sfide ambientali, sociali ed economiche. Queste prospettive future saranno approfondite proprio con la presentazione della Carta dei Valori a Vezzano Ligure. Redatta per l’occasione da Erri De Luca e Franco Arminio, due scrittori e poeti che porteranno in questo documento il loro sguardo poetico e civile sul valore del territorio e delle comunità. “Il nostro compito è quello di accompagnare i comuni verso una quotidianità realmente sostenibile perché i Comuni Virtuosi non sono un’utopia, bensì la prova che l’associazionismo sia uno spazio fertile in cui pensiero e azione coincidono anche nei territori più piccoli”, conclude la presidente Asia Trambaioli, riassumendo la missione e l’impatto dell’associazione.