Molti proprietari di modelli Ford Kuga ed Escape nella versione ibrida plug-in (PHEV) stanno ricevendo una comunicazione di richiamo per motivi di sicurezza. La causa risiederebbe in potenziali batterie difettose.

Il Problema: Rischio Cortocircuito Interno

Ford ha informato i proprietari di queste vetture ibride tramite una lettera con la quale viene consigliato di non ricaricarle e di non utilizzarle in modalità elettrica. Il motivo di questa precauzione è legato alla possibilità che alcune celle della batteria ad alta tensione possano sviluppare un cortocircuito interno. Di conseguenza, i proprietari dei modelli Kuga PHEV sono al momento costretti a utilizzare la propria auto ibrida unicamente come una normale vettura a benzina, affrontando il viaggio con il timore di un potenziale cortocircuito.

La Soluzione in Arrivo e i Costi per i Proprietari

Un software specifico, il cui arrivo è previsto per la fine di giugno, consentirà alle officine Ford di verificare la necessità dell’eventuale sostituzione della batteria. Nel frattempo, tuttavia, molti utenti esprimono il proprio disappunto per i maggiori costi di carburante sostenuti a causa dell’impossibilità di sfruttare la modalità elettrica.

Il Rimborso Offerto da Ford e l’Intervento di Altroconsumo

Altroconsumo ha effettuato una stima del costo extra per i proprietari. Usando solo il motore termico su una percorrenza di 20.000 km annui, il costo aggiuntivo di carburante sarebbe di circa 100 euro, grazie comunque ai consumi contenuti del motore a benzina in queste vetture.

Per coprire i maggiori costi di carburante nei tre mesi di attesa del software previsto a giugno, Ford offre un rimborso di 120 euro. Tuttavia, tale rimborso è riconosciuto solo a chi invia un reclamo ufficiale.

Il reclamo può essere presentato anche con l’assistenza degli esperti di Altroconsumo, attraverso la piattaforma Reclama Facile. Chi ha ricevuto la lettera di richiamo o possiede un’auto tra quelle coinvolte può compilare il form disponibile per richiedere assistenza. I consulenti legali di Altroconsumo forniranno il supporto necessario per l’invio del reclamo a Ford.