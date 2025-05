“Questo straordinario risultato di re-booking ci fornisce una misura chiara della soddisfazione espressa dagli espositori.” Così afferma Antonio Cellie, amministratore delegato di Fiere di Parma, a poche ore dalla conclusione dell’evento agroalimentare che, dal 5 maggio, ha accolto a Fiera Milano Rho 3.000 buyer internazionali in cerca delle eccellenze del made in Italy e di altri prodotti da tutto il mondo.

Con oltre 95.000 presenze e circa 7.000 rappresentanti di catene distributive e della ristorazione organizzata estere arrivati autonomamente in fiera, si stima che il 25% del totale degli ingressi provenga da operatori internazionali. Per quattro giorni, l’evento ha rappresentato un hub su tutto ciò che riguarda il settore del cibo e delle bevande, con una ricca agenda di appuntamenti, incontri, meeting, convegni, eventi educativi e degustazioni.

Questa manifestazione si è confermata come un’importante piattaforma di dialogo e opportunità per tutti gli attori del settore, unendo diverse culture e orientamenti commerciali in un’unica grande celebrazione del cibo.