Le Borse asiatiche sono in crescita, recuperando dopo il crollo di aprile grazie a segnali positivi nei negoziati commerciali, mentre la recente forza delle valute nella regione ha favorito l’afflusso di investimenti esteri. Le grandi aziende tecnologiche, come Tencent (+1,84%), Alibaba (+0,6%) e Meituan (+2,16%), hanno registrato buone performance, in attesa dei risultati finanziari previsti per la prossima settimana. Tokyo ha chiuso con un aumento dello 0,41%, Shenzhen dell’1,14%, Shanghai è salita dello 0,38% e Hong Kong dello 0,53%.

La conferma dell’inizio dei colloqui commerciali tra Stati Uniti e Cina nel fine settimana, insieme alla notizia che gli Stati Uniti stanno per annunciare un accordo con il Regno Unito, ha alimentato l’ottimismo, suggerendo che la guerra dei dazi possa essere in fase di attenuazione.