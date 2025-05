Un primo trimestre 2025 eccezionale per Banca Ifis, che ha registrato risultati finanziari robusti, progressi decisivi sul fronte strategico e un ulteriore rafforzamento della sua posizione nella sostenibilità. Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi oggi, 8 maggio 2025, sotto la Presidenza di Ernesto Fürstenberg Fassio, nella foto con l’a. d. Frederik Geertman, ha approvato i conti consolidati che superano le aspettative e delineano un futuro di crescita e consolidamento.

Risultati Finanziari in Cima alle Attese

L’utile netto consolidato di pertinenza del Gruppo ha raggiunto i 47,3 milioni di euro. Questo risultato non solo è in crescita rispetto al primo trimestre 2024, ma rappresenta il trimestre più redditizio degli ultimi cinque anni per la Banca, superando le stime del mercato. Questa performance è il frutto del positivo andamento dell’attività commerciale, della crescita del business Npl (crediti deteriorati) e del buon contributo del comparto finanza proprietaria, in un contesto di mercato bancario reso meno semplice dalla discesa dei tassi di interesse e dall’elevata volatilità.

Il margine di intermediazione si è attestato a 178,8 milioni di euro. Sebbene in leggera contrazione rispetto al primo trimestre 2024, questo dato beneficia della crescita del Settore Commercial & Corporate Banking (+0,7%) e del significativo contributo del Settore Npl (+8,4%), oltre all’incremento dei risultati della finanza proprietaria (+4,0%). L’attenzione all’efficienza operativa si riflette nella riduzione dei costi operativi, pari a 97,5 milioni di euro, in calo del 4,5% rispetto all’anno precedente, grazie anche al completamento dei progetti di digitalizzazione previsti dal Piano Industriale 2022-2024 e a una positiva stagionalità. Il costo del credito, pari a 8,2 milioni di euro, risulta in lieve diminuzione, a conferma di una gestione prudente del rischio.

Solidità Patrimoniale e Strategia di Crescita: Via Libera a illimity

La solidità della Banca è confermata da indicatori patrimoniali ai vertici: il CET1 ratio si attesta a un robusto 16,6% (escludendo l’utile del trimestre) al 31 marzo 2025, in deciso aumento rispetto al 16,10% di fine 2024 e ampiamente superiore ai requisiti richiesti. Il Total Capital Ratio (TCR) è pari al 18,43%. Questa forte posizione di capitale non solo garantisce stabilità, ma supporta anche le ambizioni di crescita della Banca, incluse quelle per linee esterne.

In questo quadro, un passaggio fondamentale è l’annuncio dell’approvazione da parte di CONSOB del documento di offerta relativo all’offerta pubblica di acquisto e scambio (OPAS) promossa da Banca Ifis su illimity Bank. Tale approvazione fa seguito all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte della BCE e di Banca d’Italia. Il Consiglio di Amministrazione odierno ha anche deliberato l’aumento di capitale sociale dedicato a questa operazione, esercitando la delega conferita dall’Assemblea.

La solida posizione di capitale consente inoltre la conferma di un’importante remunerazione per gli azionisti, con la distribuzione di un dividendo totale di 111,5 milioni di euro a valere sull’utile 2024, di cui una tranche (48,4 milioni di euro) verrà distribuita il 21 maggio 2025.

La Visione dell’Amministratore Delegato

Frederik Geertman, Amministratore Delegato di Banca Ifis, nella foto con il presidente Ernesto Fürstenberg Fassio, ha commentato così i risultati: “I risultati dei primi tre mesi del 2025 riflettono gli esiti positivi del percorso di rafforzamento del nostro posizionamento intrapreso negli ultimi anni. Un percorso che, anche grazie alla qualità delle nostre persone, ci ha permesso di consolidare il nostro posizionamento nel segmento specialty finance e, al contempo, di mettere le basi per la nostra crescita futura. L’utile netto del primo trimestre 2025 cresce a 47,3 milioni di euro e conferma la forza delle componenti core del modello di business della Banca, anche in presenza di un contesto volatile sui mercati finanziari e meno generoso per il settore bancario a causa della riduzione dei tassi di interesse. Il risultato è stato ottenuto grazie alla nostra capacità di generare performance industriali positive e ricorrenti, pur mantenendo un profilo di rischio contenuto e offrendo una attraente remunerazione ai nostri azionisti. A ciò si aggiunge la nostra solida posizione patrimoniale, rappresentata anche dal livello di capitale regolamentare CET1 pari al 16,6%, superiore ai limiti regolamentari del 9%. Banca Ifis può guardare con ottimismo ad un futuro in cui sarà in grado di beneficiare del percorso impostato in questi ultimi anni: i progetti di digitalizzazione, efficientamento e contenimento del rischio completati nel Piano Industriale 2022-2024, stanno, infatti, portando vantaggi tangibili sul fronte della redditività”.

Focus sui Settori di Attività e Gestione del Rischio

Entrando nel dettaglio, il Settore Commercial & Corporate Banking ha mostrato dinamismo commerciale nonostante lo scenario di tassi. Particolarmente rilevante il contributo delle equity investments della business unit structured finance, aumentato significativamente. Nel Settore Npl, la crescita dell’8,4% dei ricavi è stata supportata dall’efficientamento dei processi di recupero (giudiziale e stragiudiziale), con incassi che ammontano a 101 milioni di euro e che, al momento, non mostrano impatti negativi significativi da inflazione o incertezza macroeconomica. Il costo medio della raccolta è in diminuzione, attestandosi al 3,5%, sebbene lo spread medio sulla clientela sia leggermente diminuito per effetto della riduzione dei tassi BCE. La gestione prudente del rischio è confermata anche dal rafforzamento continuo della copertura media dei crediti deteriorati, salita al 48% al 31 marzo 2025.

Leadership Incontrastata nella Sostenibilità con Rating AAA

Un elemento distintivo della Banca è la sua leadership nella sostenibilità, riconosciuta a livello internazionale. All’inizio del 2025, MSCI ha assegnato a Banca Ifis il più elevato rating ESG, portandolo da AA a AAA, posizionandola tra i leader globali in una fascia che include solo il 2% delle aziende quotate. Riconoscimenti sono arrivati anche da Moody’s (CIS 2) e CDP (B). La Banca è stata inoltre premiata da Extel Institutional Investors per il miglior programma ESG in Europa Small-Mid Cap nel 2024.

L’impegno concreto si manifesta attraverso il Social Impact lab Kaleidos, che con oltre 40 iniziative e un impegno di 7 milioni di euro, ha generato un valore sociale misurato scientificamente: ogni euro investito ha prodotto in media 5,1 euro di valore sociale. Tra i progetti spiccano il supporto alla ricerca medico-scientifica (Ospedale Bambino Gesù per terapie CAR-T, Fondazione Ricerca Biomedica Avanzata di Padova) e il sostegno a categorie fragili (Fondazione Banco Alimentare, equivalente di dieci milioni di pasti distribuiti).

Anche il progetto “Ifis art“, ideato dal Presidente Ernesto Fürstenberg Fassio, contribuisce all’impatto sociale, promuovendo arte e cultura. Il Parco Internazionale di Scultura di Villa Fürstenberg, riaperto al pubblico, genera un moltiplicatore di valore sociale pari a 3,9 (che sale a 5,3 per i partecipanti ai workshop). Un’iniziativa di grande risalto è il progetto per il salvataggio e la messa in sicurezza di “The Migrant Child“, l’opera di Banksy a Venezia, che Banca Ifis intende trasformare in uno spazio espositivo per giovani artisti.