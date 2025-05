(di Katherine Puce) Le aziende che riescono a posizionarsi ai vertici del proprio settore per produttività, innovazione ed efficienza sono poi quelle che possono guidare e diventare capofila per le altre, anticipando le tendenze di mercato e fungendo da esempio nella corsa all’innovazione tecnologica. Vengono quindi riconosciute come “Frontier Firms”, ovvero imprese di frontiera, e ne sono esempio non solo le grandi aziende tecnologiche come Apple, Amazon, Tesla e Nvidia, ma anche realtà in cui alla guida ci sono piccole e medie imprese altamente innovative che riescono a trainare una parte dello sviluppo tecnologico.

Le aziende di frontiera guidano l’innovazione

Microsoft, nel suo rapporto annuale Microsoft Work Trend Index, quest’anno sottolinea la crescente influenza di queste imprese nel mercato globale, mettendo in evidenza le discrepanze legate alla loro posizione di leadership. L’avanzamento tecnologico è infatti ormai guidato dall’intelligenza artificiale e da nuovi fenomeni strettamente connessi ad essa. Il primo in assoluto è la figura dell’agente software di livello superiore, denominato “Agent Boss”. Quest’ultimo, all’interno delle architetture multi-agente, consente di gestire sistemi intelligenti in cui ogni agente ha un suo ruolo specifico. In pratica, l’Agent Boss coordina i diversi agenti e consente una gestione fluida e dinamica dei software intelligenti nei modelli di intelligenza artificiale generativa avanzata.

Agent Boss come nuovo supervisore digitale

Un secondo strumento fondamentale è l’intelligenza artificiale su richiesta, nota anche come IA on demand, ovvero un modello di accesso all’intelligenza artificiale che consente a utenti e organizzazioni di utilizzare strumenti, modelli e risorse di intelligenza artificiale in modo flessibile e adattabile. Si tratta, per esempio, di servizi basati sul cloud che forniscono modelli già addestrati e che rendono l’accesso all’intelligenza artificiale possibile anche per utenti meno esperti, privi di competenze tecniche avanzate o di grandi risorse economiche.

Questi sistemi, oggi più che mai, sono ampiamente utilizzati all’interno delle aziende capofila dei principali settori industriali, accelerando notevolmente l’integrazione tra esseri umani e agenti di intelligenza artificiale nei processi aziendali. L’intelligenza artificiale non è più utilizzata solamente per eseguire compiti operativi, ma è pronta a trasformare in modo strutturale e profondo l’intero sistema organizzativo del lavoro, andando oltre i modelli rigidi tradizionali legati ai reparti funzionali come quello del marketing.

Dati Microsoft: il 2025 è l’anno della svolta

Una fluidità che, grazie all’intelligenza artificiale generativa e ai processi basati sull’intelligenza artificiale su richiesta, è stata evidenziata dai dati contenuti nel Microsoft Work Trend Index 2025 già citato. Il rapporto ha evidenziato una significativa fiducia da parte dei dirigenti d’azienda e dei decision maker, ovvero i leader globali: l’ottantadue per cento di essi considera il duemilaventicinque come l’anno ideale per ripensare strategie aziendali e operative. In Italia, il dato cresce ulteriormente, raggiungendo l’ottantatré per cento. Inoltre, all’interno delle imprese di frontiera, il settantuno per cento dei lavoratori ritiene che la propria azienda sia in uno stato di prosperità e il cinquantacinque per cento afferma di poter sostenere un carico di lavoro maggiore rispetto al passato.

L’urgenza di politiche inclusive per l’innovazione

Il duemilaventicinque si configura dunque come un anno strategico non solo per ripensare l’organizzazione aziendale, ma anche per affrontare il divario crescente tra le imprese più avanzate e il resto del tessuto produttivo, un fenomeno osservato e analizzato da tempo dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Le piccole e medie imprese, infatti, rischiano di non riuscire a tenere il passo con la competitività e l’innovazione delle grandi Frontier Firm, con conseguenze significative sull’equilibrio dell’intero settore economico.

Diventa quindi fondamentale, come raccomanda anche l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, non solo incentivare politiche pubbliche orientate all’innovazione, ma anche promuovere misure di sostegno e tutela che consentano a tutte le imprese, anche quelle meno strutturate, di partecipare attivamente al progresso tecnologico e non restarne escluse.