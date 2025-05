Il mercato assiste a un passo decisivo nell’operazione che potrebbe ridisegnare parte del panorama bancario italiano. La CONSOB, con delibera del 7 maggio 2025, ha infatti approvato il Documento di Offerta relativo all’offerta pubblica di acquisto e scambio (OPA/OPS) volontaria promossa da Banca Ifis, nella foto il presidente Ernesto Fürstenberg Fassio, sulla totalità delle azioni ordinarie di illimity Bank. Questo via libera regolamentare segna l’avvicinamento alla fase operativa dell’iniziativa annunciata già lo scorso gennaio.

I Dettagli del Corrispettivo Offerto

Gli azionisti di illimity che decideranno di aderire all’offerta riceveranno un Corrispettivo strutturato in due componenti distinte, un mix di titoli e liquidità. Per ogni azione illimity portata in adesione, Banca Ifis riconoscerà: Una componente azionaria, pari a 0,10 nuove azioni ordinarie di Banca Ifis. Queste azioni avranno godimento regolare e caratteristiche identiche a quelle già in circolazione. Una componente in denaro, inizialmente fissata a Euro 1,414. È importante notare un aggiustamento previsto: a seguito dello stacco del saldo del dividendo 2024 di Banca Ifis, previsto per il 19 maggio 2025 (deliberato dall’Assemblea del 17 aprile 2025), la componente cash salirà a Euro 1,506 per azione illimity.

Il Calendario per l’Adesione

Definite con Borsa Italiana S.p.A., le finestre temporali per l’adesione sono ora note. Il Periodo di Adesione principale si estenderà per 30 giorni di borsa aperta. Avrà inizio alle ore 8:30 italiane di lunedì 19 maggio 2025 e si concluderà alle ore 17:30 italiane di venerdì 27 giugno 2025, salvo eventuali proroghe. Il pagamento del Corrispettivo agli aderenti in questa prima fase avverrà il quinto giorno di borsa aperta successivo, ovvero, in assenza di proroghe, giovedì 4 luglio 2025.

È prevista anche una potenziale Riapertura dei Termini per l’adesione. Qualora si verifichino le condizioni richieste dalla normativa, il periodo di adesizione potrebbe essere riaperto per ulteriori 5 giorni di borsa aperta, specificamente nelle sedute del 7, 8, 9, 10 e 11 luglio 2025. Per coloro che aderiranno durante questa riapertura, il pagamento del Corrispettivo è fissato per il quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura della riapertura stessa, indicativamente venerdì 18 luglio 2025.