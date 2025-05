Il primo trimestre del 2025 segna una tappa importante per TIM, nella foto l’a. d. Pietro Labriola, con il Consiglio di Amministrazione, riunitosi sotto la guida della Presidente Alberta Figari, che ha approvato un’informativa finanziaria che conferma il segno positivo per il Gruppo. I dati al 31 marzo delineano un quadro di crescita dei ricavi e dei margini, in linea con le aspettative del mercato e supportati da una performance robusta sia sul fronte domestico che su quello brasiliano.

Il periodo è stato caratterizzato anche da un evento rilevante sul fronte azionario: l’ingresso di Poste Italiane nel capitale di TIM e il successivo annuncio dell’intenzione di incrementare la partecipazione fino al 24,81% delle azioni ordinarie, un’operazione il cui perfezionamento è atteso a breve e che rafforza la compagine societaria.

I Numeri del Trimestre

Entrando nel dettaglio dei risultati organici, i ricavi totali di Gruppo si attestano a 3,3 miliardi di euro, evidenziando una crescita del +2,7% rispetto all’anno precedente. Questa progressione è trainata sia dal mercato domestico, che contribuisce con 2,2 miliardi di euro (+1,6%), sia dal Brasile, con 1,0 miliardi di euro (+4,9%). Ancora più marcata la crescita dei ricavi da servizi, saliti a 3,1 miliardi di euro (+3,3%), con l’Italia a +2,1% e il Brasile a +5,6%.

In parallelo, la redditività mostra un incremento significativo: l’EBITDA di Gruppo cresce del +5,7% su base annua, raggiungendo 1,0 miliardi di euro, equamente suddiviso tra domestico (+4,1%) e Brasile (+6,8%). Un andamento positivo confermato anche dall’EBITDA After Lease, in aumento del +5,4% a 0,8 miliardi di euro, con dinamiche simili tra Italia (+4,0%) e Brasile (+6,5%).

L’Andamento dei Segmenti di Business

Analizzando le performance per segmento, TIM Consumer registra ricavi totali in lieve crescita (+0,3% a 1,5 miliardi di euro), proseguendo il cammino verso la stabilizzazione. Si osserva una riduzione del tasso di abbandono dei clienti (churn) e una crescita dell’ARPU (ricavo medio per utente) sul fisso, stabile sul mobile. Di rilievo, per la prima volta da diversi anni, il saldo netto di linee dalla portabilità del numero mobile (MNP) risulta sostanzialmente neutro. Sono inoltre state avviate le attività di repricing per il 2025, che interesseranno circa 1,1 milioni di linee fisse e 0,7 milioni di linee mobili consumer, con effetti attesi a partire dal secondo trimestre.

TIM Enterprise conferma la sua crescita solida, con ricavi totali pari a 0,8 miliardi di euro (+4,5% anno su anno), superando la performance del mercato di riferimento. Un dato particolarmente significativo è che il Cloud diventa per la prima volta la principale linea di business del segmento, con ricavi da servizi in aumento del +24%. Questo risultato è anche frutto del contributo crescente dei servizi forniti al Polo Strategico Nazionale, i cui ricavi sono raddoppiati.

TIM Brasil continua il suo percorso di crescita degli ultimi due anni, spinto in particolare dal segmento mobile. I ricavi totali ammontano a 1,0 miliardi di euro (+4,9%) e l’EBITDA After Lease a 0,4 miliardi di euro (+6,5%), confermando la solidità della performance nel mercato sudamericano.

Parallelamente ai risultati commerciali, il Gruppo ha proseguito con successo le azioni di trasformazione per aumentare l’efficienza strutturale del perimetro domestico. Queste iniziative hanno generato un beneficio di circa 40 milioni di euro sull’EBITDA AL – CAPEX nel periodo.

Investimenti e Solidità Finanziaria

Gli investimenti di Gruppo nei primi tre mesi del 2025 sono stati pari a 0,5 miliardi di euro, corrispondenti al 13,9% dei ricavi.

Per quanto riguarda la posizione finanziaria, l’Indebitamento Finanziario Netto rettificato After Lease di Gruppo al 31 marzo 2025 si attesta a 7,5 miliardi di euro (rispetto ai circa 7,3 miliardi di euro di fine 2024). Questo aumento è collegato alla normale stagionalità del capitale circolante e a un assorbimento di cassa più elevato dovuto agli ingenti investimenti realizzati nell’ultimo trimestre del 2024.

Nonostante la variazione trimestrale, il Gruppo TIM sottolinea la sua struttura finanziaria solida: con un rapporto tra l’Indebitamento Finanziario Netto rettificato After Lease e l’EBITDA organico After Lease inferiore a 2,1x, TIM si posiziona come l’operatore di telecomunicazioni quotato con la struttura finanziaria più robusta in Europa.

Nei primi mesi dell’anno, il Gruppo ha inoltre ottimizzato la struttura della Revolving Credit Facility, riducendone l’importo massimo a 3 miliardi di euro ed estendendone la scadenza al 2030, con benefici sui relativi costi. La liquidità disponibile garantisce la copertura delle scadenze finanziarie fino al 2028.

Sulla base dei risultati ottenuti nel primo trimestre 2025, il Gruppo conferma integralmente tutte le guidance precedentemente comunicate per l’intero esercizio in corso, proiettando fiducia sul mantenimento del trend di crescita e sul rafforzamento della posizione finanziaria.