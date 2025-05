Sulle pedane dello Sports Center El Salitre di Bogotà (Colombia) andrà in scena il terzo e ultimo Grand Prix di spada, valevole per la settima tappa stagionale della Coppa del Mondo. Il torneo è in programma da venerdì 9 a domenica 11 maggio e, come per tutti gli appuntamenti del circuito d’élite, prevede soltanto le gare individuali con punteggio maggiorato.

I Convocati Azzurri: 24 Atleti in Cerca di Punti Pesanti

Il commissario tecnico Dario Chiadò ha convocato nel complesso 24 azzurri (12 donne ed altrettanti uomini). Nella gara femminile spazio alle olimpioniche Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio e Giulia Rizzi con Nicol Foietta, Federica Isola, Sara Maria Kowalczyk e Lucrezia Paulis, a cui si andranno a unire le autorizzate Alessandra Bozza, Gaia Caforio, Alice Clerici, Roberta Marzani e Gaia Traditi. Al maschile, quindi, i prescelti sono Gianpaolo Buzzacchino, Valerio Cuomo, Davide Di Veroli, Giulio Gaetani, Matteo Galassi, Giacomo Paolini ed Enrico Piatti. Insieme a loro da registrare anche la presenza di Filippo Armaleo, Fabrizio Cuomo, Simone Mencarelli, Marco Paganelli e Mauro Scarsi.

Il Programma Gare: Preliminari Venerdì e Sabato, Finali Domenica Notte

Nelle prime due giornate (venerdì 9 e sabato 10) andranno in scena rispettivamente le fasi a gironi e i tabelloni preliminari delle donne e quelli degli uomini. Domenica 11, infine, si svolgeranno le due prove individuali, i cui assalti per il podio sono pianificati nella notte italiana.