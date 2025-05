(di Kiran Kowshik, Global FX Strategist, e Dr Luca Bindelli, Head of Investment Strategy di Banque Lombard Odier & Cie SA) I prezzi dell’oro hanno guadagnato fino al 20% nel 2025, stabilendo un nuovo record e segnando il miglior inizio d’anno per il metallo prezioso dal 2006. Il rally, guidato dalle incertezze economiche globali e dalla ricerca di diversificazione lontano dagli asset finanziari USA, porta l’aumento dell’oro dal marzo 2024 al 50%. Analizziamo rifugi alternativi e confrontiamo le performance passate in ambienti economici simili. Dal 2022 al 2024, una narrativa rialzista sull’oro si è concentrata sulle tensioni geopolitiche e sugli investitori che cercavano alternative al dollaro USA. In questi tre anni, le banche centrali hanno acquistato circa 1.000 tonnellate di oro all’anno, segnando un raddoppio del ritmo degli acquisti osservato nel decennio precedente. Nei primi tre mesi del 2025, questa tendenza è continuata, ma è stata intervallata dagli importatori di merci che “anticipavano” le spedizioni per evitare i dazi USA che hanno iniziato a entrare in vigore ad aprile. Questo spiega perché l’oro è stato solo una delle diverse materie prime – tra cui rame e argento – che hanno performato così bene fino al 2 aprile. Tuttavia, dagli annunci sui dazi dell’amministrazione Trump del 2 aprile, le preoccupazioni per una potenziale recessione negli Stati Uniti e la corsa degli investitori a diversificare i propri portafogli hanno spinto i prezzi dell’oro ancora più in alto. Questi fattori sono stati ulteriormente esacerbati dagli investitori che cercavano modi per ridurre la loro esposizione al dollaro USA, come parte di un dibattito più ampio sulla sua stabilità come valuta di riserva mondiale e sull’affidabilità degli asset USA. Il rally dell’oro ha raggiunto il picco con prezzi in aumento del 17% in un periodo di due settimane, stabilendo un record di 3.500 USD per oncia il 22 aprile. Ad aggiungersi alle incertezze esistenti sulla politica commerciale e geopolitica, questo periodo ha coinciso con le preoccupazioni per gli attacchi pubblici del Presidente Trump all’indipendenza della Federal Reserve.

Oro Verso un Consolidamento di Prezzo

Da allora, l’oro è arretrato e il dollaro USA si è stabilizzato rispetto alle principali valute. Se l’economia statunitense eviterà la recessione, come ci aspettiamo, e l’amministrazione Trump modererà ulteriormente la sua retorica su dazi e tassi di interesse, l’oro dovrebbe stabilirsi in un range di prezzo compreso tra 3.000 USD/oz e 3.300 USD/oz nel breve termine. Secondo alcune metriche, il sentiment degli investitori ha raggiunto livelli di estremo rialzo, non dissimili da quelli osservati all’inizio della pandemia nel 2020, quando una recessione globale minacciava e le banche centrali utilizzavano strumenti di quantitative easing. La domanda degli investitori retail di oro nei portafogli, visibile attraverso gli investimenti in ETF (Exchange Traded Funds), è aumentata bruscamente. Il ritmo dei flussi nei più grandi ETF sull’oro negli Stati Uniti e in Europa, misurato su periodi di 4 settimane, è a livelli visti l’ultima volta durante lo shock del Covid. Allo stesso modo, le scorte di metalli tra cui oro, argento e rame detenute sul New York Commodity Exchange Inc. (COMEX), sono aumentate nel primo trimestre dell’anno in previsione dei dazi USA, e da allora sono diminuite. La domanda di importazione nei primi tre mesi dell’anno ha quindi anch’essa sostenuto l’oro, e aiuta a spiegare il recente consolidamento dei prezzi.

Guadagni di Diversificazione a Lungo Termine e Rifugi Alternativi

Nonostante la sua volatilità, l’oro ha storicamente performato bene durante forti cali sull’S&P 500. Come ha mostrato uno studio recente, l’oro ha guadagnato in 11 dei principali ribassi del mercato azionario dalla metà degli anni ’80. Ma l’oro non è l’unico asset finanziario ad offrire una certa protezione dai cali azionari. Sia il franco svizzero che lo yen giapponese hanno performato bene anche durante i ribassi azionari. Per testare la performance dei beni rifugio, abbiamo esaminato la performance dell’oro, del franco svizzero e dello yen giapponese nell’anno successivo all’inizio di una correzione dell’S&P 500 di almeno il 10%. Abbiamo diviso gli episodi di correzione in quelli accompagnati da una recessione economica e quelli che non lo erano. Il nostro campione considera il periodo dal 1973, poiché prima di allora i tassi di cambio non erano fluttuanti e il valore dell’oro era pesantemente gestito come parte dell’accordo monetario di Bretton Woods. Storicamente, i guadagni iniziali nei beni rifugio non sono persistiti nel medio termine. Nel complesso, nelle fasi di recessione economica, l’oro inizialmente offre rendimenti elevati, ma i suoi guadagni svaniscono entro pochi mesi dall’inizio della correzione dell’S&P 500. In media, ad esempio, lo yen giapponese e il franco svizzero hanno guadagnato circa il 5% o 6% nei tre mesi successivi all’inizio del ribasso del mercato azionario. Un “hit ratio” mostra la percentuale di eventi totali in cui un asset ha performato positivamente durante i cali del mercato azionario. Per confronto, includiamo l’attuale episodio di sell-off iniziato il 19 febbraio di quest’anno. Questo episodio più recente suggerisce un comportamento molto simile dei rifugi tradizionali, sebbene i guadagni del franco svizzero siano stati superiori alla media, e sia l’oro che lo yen giapponese siano stati inferiori. L’euro e la sterlina hanno anch’essi guadagnato quest’anno, suggerendo che, a differenza degli episodi passati, la debolezza del dollaro USA è stata più diffusa, esacerbando le perdite per gli investitori internazionali non coperti in azioni USA.

Outlook e Strategia: Oro, Franco Svizzero e Yen Giapponese

La nostra aspettativa rimane che gli Stati Uniti evitino una recessione. Manteniamo una posizione neutrale sull’oro e un outlook positivo sul franco svizzero e sullo yen giapponese, che svolgono un prezioso ruolo di diversificazione rispetto alle azioni in caso di rinnovata volatilità del mercato azionario. Sia il franco svizzero che lo yen giapponese si sono rafforzati verso o addirittura oltre i loro valori equi rispetto al dollaro USA. Ci aspettiamo inoltre che la Banca Nazionale Svizzera tagli i tassi di interesse a zero, e non possiamo escludere il rischio di tassi negativi, o interventi sul mercato valutario, per sostenere le esportazioni svizzere. Ciò è particolarmente probabile se gli Stati Uniti applicheranno dazi punitivi sui prodotti farmaceutici. La recente forza dello yen giapponese suggerisce che la Banca del Giappone manterrà il suo tasso di riferimento invariato quest’anno. Il nostro outlook a 12 mesi per i beni rifugio dipende quindi dagli sviluppi negli accordi commerciali tra gli Stati Uniti e i suoi principali partner, nonché dal generale sentiment di rischio del mercato. Nel caso di ribassi azionari non accompagnati da recessione, i nostri risultati suggeriscono guadagni più limitati sia in termini di entità che di durata per questi rifugi. L’oro performa male dopo i primi due mesi di una correzione azionaria. Il franco svizzero performa leggermente meglio, ma poi diminuisce in modo simile. Al contrario, lo yen giapponese performa meglio e mantiene il suo valore per un massimo di sei mesi dopo l’inizio di un ribasso azionario USA. In queste circostanze, il costo della copertura deve essere preso in considerazione poiché il franco svizzero e lo yen giapponese sono valute a basso rendimento, il che implica un costo di “carry” per mantenere posizioni corte sul dollaro USA, ogni volta che i tassi di interesse USA sono più alti, come accade oggi, rispetto a Svizzera o Giappone. Qualsiasi beneficio di diversificazione deve quindi essere attentamente bilanciato con il costo del mantenimento di tali posizioni.

Cosa Fare? Strategie Tattiche e Strategiche sull’Oro

Ci aspettiamo che l’oro attraversi un periodo di consolidamento tra 3.000 USD/oz e 3.300 USD/oz nei prossimi mesi. Da una prospettiva tattica, e data l’elevata volatilità dell’oro, le fasi di prezzi più deboli possono creare opportunità per accumulare il metallo prezioso. Da una prospettiva strategica, continuiamo a detenere oro come parte delle nostre Asset Allocation Strategiche nei portafogli. L’oro ha una bassa correlazione con le azioni USA e, come dimostriamo, tende a performare bene nei periodi di ribasso azionario USA. Detto questo, e come è stato chiaro nelle ultime settimane, rimane un rifugio piuttosto volatile, e il sentiment generale e i flussi richiedono un’attenta analisi. I rifugi alternativi possono quindi offrire una performance migliore laddove un ribasso azionario non sia seguito da una recessione. Questo è vero per il franco svizzero, e ancora di più per lo yen giapponese, che si distingue anche per la performance in un contesto recessivo. Tuttavia, considerando il fortissimo rally già osservato in tutti i beni rifugio, una certa inversione sembra probabile – se i negoziati commerciali abbasseranno i dazi e i mercati internazionali potranno essere rassicurati sul fatto che l’amministrazione Trump non interferirà con l’indipendenza della Federal Reserve.