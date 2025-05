Immaginate: un’avventura che dura la bellezza di Quattro mesi e un giorno. Un tempo lunghissimo, che quasi si perde, soprattutto quando si attraversa quel punto magico nel Pacifico che è l’antimeridiano di Greenwich. Quanto costa un sogno del genere? Si parte da circa 20 mila euro per una cabina interna senza finestra. Certo, magari un po’ “sacrificante” per la vista, ma pensate a tutto quello che vi portate a casa in termini di esperienze! Dimenticate lo stress degli aeroporti: niente ansie da imbarco, limiti di peso bagaglio, costi extra, gate e check-in infiniti. Questa crociera in giro per il mondo è una bolla, un tempo sospeso sull’acqua, che vi permette di mettere piede su terre promesse, che fino a ieri vedevate solo sulle mappe e che oggi diventano incredibilmente reali. La protagonista di questa storia è la Magnifica di MSC, nella foto il vicepresidente Southern Europe della divisione crociere Leonardo Massa, con i suoi 2.300 posti tutti prenotati da tempo, che ha appena salutato il porto di Genova per puntare dritto verso l’orizzonte. Si va verso Occidente, solcando immense distese di mare, attraversando un sacco di oceano Pacifico, giocando con la linea del cambio data e vivendo l’alternanza di inverno ed estate tra i due emisferi. Il “bottino” finale? Ben 46 destinazioni in 21 Paesi diversi.

Un Itinerario, Una Mappa Dei Desideri

Dopo qualche assaggio di Mediterraneo (Marsiglia, Barcellona e Malaga), la nave passa lo Stretto di Gibilterra, mettendo la prua verso il Sud America. Prima, però, qualche scalo esotico: Casablanca e Capo Verde, per poi arrivare in città mitiche come San Salvador de Bahia, Rio de Janeiro, Buenos Aires e Puerto Madryn. Poi si punta a sud, verso le remote Isole Falkland e la fine del mondo a Ushuaia nella Terra del Fuoco. Si risale la costa cilena (Puerto Chacabuco, Puerto Montt e Valparaiso) per l’impresa più grande: l’attraversamento dell’immenso Oceano Pacifico. Qui la fantasia prende il volo: l’enigmatica Isola di Pasqua (Hanga Roa), l’Isola di Pitcairn (quella dell’ammutinamento del Bounty!), la sognante Polinesia francese (Papeete e Moorea) e le Isole Cook (Aiutaki e Rarotonga). Si prosegue verso le terre lontane di Nuova Zelanda (Auckland, Tauranga, Christchurch e altre) e Australia (Sydney, Eden e Melbourne), toccando anche la Tasmania. Si attraversa l’Oceano Indiano, facendo tappa nei paradisi tropicali delle Maldive e delle Seychelles, prima di arrivare in Madagascar e in Sudafrica (Port Elizabeth e la bellissima Città del Capo). Dopo aver doppiato il famoso Capo di Buona Speranza, il viaggio prosegue nell’Oceano Atlantico lungo le coste africane, toccando la Namibia, il Senegal (Dakar) e le calde Isole Canarie (Fuerteventura), per poi rientrare in Mediterraneo e concludere questa incredibile odissea a Genova il prossimo 6 maggio.