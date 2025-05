Il Consiglio di Amministrazione di Mediocredito Centrale (nella foto, l’a. d. Francesco Minotti) ha esaminato e approvato il Resoconto intermedio di gestione relativo ai primi tre mesi del 2025, delineando un quadro di solida performance e rinnovato impegno a sostegno del sistema produttivo nazionale. I dati al 31 marzo 2025 confermano la traiettoria positiva imboccata dal Gruppo.

Performance Economica in Netto Progresso

Il risultato netto consolidato si attesta a 30,2 milioni di euro, in apprezzabile aumento rispetto ai 26,6 milioni registrati al 31 marzo 2024. Questa crescita riflette la buona performance di tutte le banche del Gruppo.

Analizzando le componenti del risultato, si osserva un incremento del 5% del margine di interesse, che raggiunge i 72,8 milioni di euro. Questo risultato è significativo, considerando la flessione dei tassi di mercato che ha impattato gli interessi attivi, ma è stato più che compensato dalla decisa riduzione degli interessi passivi, anche grazie all’estinzione dei finanziamenti TLTRO.

Ancora più dinamica la crescita delle commissioni nette, balzate a 45,4 milioni con un incremento del 21,4%. Questo aumento diffuso interessa diverse aree chiave: dai servizi di investimento (+39,5%) alla gestione delle garanzie pubbliche (+16,5%), dal consumer finance (+12,8%) all’attività bancaria tradizionale (+7,9%). La combinazione positiva di margine di interesse e commissioni ha portato il margine di intermediazione a 130,4 milioni, in crescita del 24,1%.

Efficienza Operativa in Forte Miglioramento

Un dato particolarmente rilevante sul fronte della gestione è la marcata riduzione del cost income ratio. Questo indicatore, che misura l’incidenza dei costi operativi sui ricavi, è sceso al 61,2% al 31 marzo 2025, rispetto al 76,7% di un anno prima. Nonostante un aumento dei costi operativi in valore assoluto (+7,5%), legato anche a maggiori accantonamenti prudenziali e spese per il personale, la crescita dei ricavi ha permesso questo notevole balzo in avanti nell’efficienza.

Supporto Concreto all’Economia Reale

Il Gruppo Mediocredito Centrale conferma il suo ruolo attivo nel finanziare imprese e famiglie. Gli impieghi netti a clientela sono in crescita dell’1,6% rispetto a fine 2024, raggiungendo gli 8,81 miliardi di euro. L’attività di erogazione nei primi tre mesi dell’anno è stata particolarmente intensa, con 540 milioni di euro destinati al tessuto imprenditoriale e alle famiglie, registrando un incremento del 25% rispetto allo stesso periodo del 2024. Di particolare sottolineatura, oltre due terzi di queste nuove erogazioni sono state indirizzate al Mezzogiorno, ribadendo la vocazione territoriale del Gruppo.

Qualità del Credito: Copertura Rafforzata

Sul versante della qualità del portafoglio crediti, il Gruppo mostra prudenza e attenzione. Il grado di copertura dei crediti deteriorati su base aggregata è salito al 48% (era 45,9% a fine 2024), grazie a maggiori accantonamenti in un’ottica prospettica e in linea con il programma di derisking denominato “Pegasus”. Nonostante questo rafforzamento, l’NPL ratio lordo e netto si mantiene sostanzialmente stabile rispetto a fine 2024 (rispettivamente al 5,4% e 2,9%).

Liquidità Solida e Raccolta in Crescita

La posizione di liquidità del Gruppo si conferma robusta, con un LCR pari a 169,4% e un NSFR superiore al 100%. La raccolta diretta complessiva è in aumento del 2,4%, attestandosi a 11,6 miliardi di euro. Questo incremento è dovuto in particolare al successo dell’emissione di un’obbligazione “social” da 500 milioni di euro a 5 anni collocata dalla Capogruppo a marzo, che ha visto ordini per oltre 1,2 miliardi. La raccolta da clientela è rimasta stabile, mentre si è osservata una contrazione della raccolta da banche.

Il patrimonio netto consolidato del Gruppo è cresciuto a 1.075 milioni di euro, principalmente per effetto dell’utile conseguito nel periodo. I rating di credito, come il “BBB” con outlook stabile di Standard & Poor’s e il “BBB” con outlook positive di Morningstar DBRS, riflettono la percezione di solidità del mercato.

In sintesi, i risultati del primo trimestre 2025 delineano un Gruppo Mediocredito Centrale in buona salute, capace di crescere nei ricavi, migliorare la propria efficienza operativa e mantenere un forte impegno a supporto dell’economia reale, con particolare attenzione alle aree del Paese che necessitano maggiormente di impulso.