Il Consiglio di Amministrazione di Lottomatica Group S.p.A. ha esaminato e approvato il Bilancio consolidato intermedio abbreviato per i tre mesi chiusi al 31 marzo 2025. Un trimestre che si è rivelato il migliore di sempre per il Gruppo, segnando una performance finanziaria robusta e ponendo solide basi per il resto dell’anno.

I Numeri del Successo: Raccolta, Ricavi ed EBITDA ai Vertici

La Raccolta totale ha raggiunto Euro 11,2 miliardi, registrando un +28% rispetto al primo trimestre 2024. Particolarmente notevole la crescita del settore Online, con un +46% sulla raccolta. Il GGR (Gross Gaming Revenue) si è attestato a Euro 1.224,4 milioni, in aumento del +21% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La leadership nel mercato Online è confermata, con una quota totale del 30,4% nel Q1 (+1,6pp), suddivisa in 31,8% per iSports (+0,9pp) e 30,3% per iGaming (+2,1pp). I Ricavi hanno toccato quota Euro 585,7 milioni, segnando un +33% (+21% a payout normalizzato). Il segmento Online ha registrato ricavi per Euro 239,8 milioni (+59%, +43% a payout normalizzato), Sports Franchise Euro 150,4 milioni (+59%, +25% a payout normalizzato), mentre Gaming Franchise è rimasto stabile a Euro 195,5 milioni (+0,1%). L’Adjusted EBITDA, l’indicatore più atteso, ha raggiunto l’eccezionale cifra di Euro 220,5 milioni, un +47% rispetto al Q1 2024 (+18% a payout normalizzato).

Focus su Efficienza e Sinergie Crescenti

Il Gruppo non ha solo performato bene sui ricavi, ma ha anche migliorato l’efficienza. L’Operating cash flow è stato pari a Euro 184,4 milioni. L’Adjusted Net Profit si è attestato a Euro 94,7 milioni. L’integrazione post-acquisizione (PWO) sta dando i suoi frutti: sono stati identificati ulteriori Euro 12,5 milioni di sinergie di costo, portando il target totale di sinergie a Euro 87 milioni (dai precedenti 75 milioni) da raggiungere entro il 2026.

Rafforzamento Finanziario: Buyback e Rifinanziamento di Successo

La posizione finanziaria si presenta solida, con un Indebitamento finanziario netto pari a Euro 1.804,9 milioni (2,1x LTM run-rate Adjusted EBITDA). Un passo strategico cruciale è stato il rifinanziamento completato con successo tramite l’emissione di obbligazioni Senior Garantite per Euro 1,1 miliardi. Questa operazione non solo estende tutte le scadenze al 2030 o oltre, ma prevede un risparmio di interessi run-rate pari a circa Euro 24 milioni all’anno a partire dal 2026. Il successo del rifinanziamento è stato riconosciuto dalle agenzie di rating, con un rating aggiornato a BB da S&P e Ba2 da Moody’s. In virtù della solida generazione di cassa e della struttura patrimoniale rafforzata, Lottomatica avvierà a giugno 2025 un programma di acquisto azioni proprie per un importo massimo di Euro 500 milioni, che si protrarrà per un periodo massimo di 18 mesi.

Confermata la Guidance per il 2025

In un segnale di fiducia verso il futuro, il Gruppo ha confermato la Guidance per l’intero esercizio 2025, prevedendo Ricavi compresi tra Euro 2.320 e 2.370 milioni (a payout normalizzato) e un Adjusted EBITDA tra Euro 840 e 870 milioni (a payout normalizzato).

La Visione dell’Amministratore Delegato

Guglielmo Angelozzi, nella foto, Amministratore Delegato di Lottomatica Group, ha commentato: “Abbiamo iniziato l’anno in modo eccellente, registrando i migliori risultati di sempre nel primo trimestre e preparando il terreno per un 2025 di successo. L’integrazione di PWO procede in maniera spedita ed abbiamo identificato ulteriori sinergie. I trend di mercato sostengono il nostro percorso di crescita organica e ci sentiamo fiduciosi rispetto alla solidità del nostro business, anche rispetto all’attuale contesto macroeconomico. Inoltre, abbiamo completato con successo il rifinanziamento per un importo di 1.100 milioni di euro, con un notevole risparmio di interessi. Infine, in virtù della nostra solida situazione patrimoniale e della generazione di flussi di cassa, avvieremo, per un periodo massimo di 18 mesi, un programma di acquisto azioni proprie per un importo massimo di 500 milioni di euro, che continuerà a competere per l’allocazione di capitale con altre opportunità, incluso l’M&A, con l’obiettivo di massimizzare i rendimenti per gli azionisti.”