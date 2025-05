Garantire modalità di riparazione dei manti stradali in maniera efficace e celere, con un risparmio dei costi economici, ambientali e sociali, grazie a soluzioni software e hardware all’avanguardia e con l’ausilio dell’Intelligenza Artificiale. Questo il focus dalla startup reggiana Reviway, il cui processo di crescita si è recentemente rafforzato grazie ad Intesa Sanpaolo (nella foto, l’a. d. Carlo Messina) che ha creduto nel progetto con un finanziamento di 250mila euro e la possibilità per il Gruppo di entrare nel capitale sociale dell’azienda.

Il Supporto di Intesa Sanpaolo e “Convertibile Impresa”

Nello specifico il finanziamento, che avrà una durata di 7 anni, sarà finalizzato dall’azienda emiliana alla progettazione e sviluppo della prima macchina automatica in grado di riparare il manto stradale a lunga durata. L’operazione rientra nell’ambito di “Convertibile Impresa”, finanziamento a medio-lungo termine creato da Intesa Sanpaolo per rispondere alle necessità di finanziamento dei piani di avvio o di sviluppo delle startup innovative che operano già in un contesto di Venture Capital con la possibilità di aumentare il proprio capitale sociale prevedendo l’ingresso di nuovi soci, includendo l’opzione di conversione.

La Soluzione Innovativa di Reviway: Software, Hardware e AI

Reviway è infatti una startup innovativa che ha sviluppato una soluzione integrata che combina software e hardware per rilevare, pianificare ed eseguire riparazioni del manto stradale. Utilizza un sistema di mappatura basato sull’intelligenza artificiale che rileva le condizioni delle strade e un veicolo automatizzato per ripristinare lo stato originale delle superfici danneggiate. Una soluzione distintiva per la sua capacità di automatizzare il processo di riparazione del manto stradale, garantendo prestazioni ottimali in termini di durabilità dell’asfalto con un risparmio dei costi di manutenzione, delle emissioni di CO2 e dei costi sociali collegati al verificarsi di sinistri stradali. Ad oggi l’azienda ha sviluppato un sistema semiautomatico che richiede l’impiego di due operatori per eseguire le riparazioni ed i finanziamenti sono appunto volti a sviluppare il primo prototipo completamente automatizzato, avendo già individuato fornitori strategici per la sua realizzazione.

Reviway Protagonista a Techstars Transformative World Torino

Non è un caso che la startup di Reggio Emilia sia stata tra le protagoniste dell’edizione 2024 del Techstars Transformative World Torino, uno dei principali hub internazionali dedicati “alle tecnologie in un mondo che cambia”, supportato tra gli altri da Intesa Sanpaolo Innovation Center, la società del Gruppo dedicata all’innovazione di frontiera che sviluppa progetti multidisciplinari di ricerca applicata, supporta lo sviluppo delle startup innovative, accelera la business transformation delle imprese secondo i criteri dell’open innovation e della circular economy.

Le Voci dei Protagonisti: Firas Bunni e Alessandra Florio

Firas Bunni, Fondatore e CEO Reviway: “Il sostegno di Intesa Sanpaolo ha rappresentato un punto di svolta nel percorso di crescita di Reviway. È stato il primo investitore istituzionale a credere nella nostra visione insieme a Techstars Transformative World Torino, contribuendo non solo ad accelerare lo sviluppo tecnologico della nostra soluzione, ma anche a rafforzare la nostra credibilità sul mercato. Questo ha permesso di attrarre l’interesse di altri partner strategici e investitori, aprendo nuove opportunità per l’industrializzazione e la diffusione su larga scala del nostro progetto. Siamo entusiasti di continuare questa collaborazione con Intesa Sanpaolo, con l’obiettivo di portare avanti un’innovazione concreta e sostenibile al servizio delle città e delle comunità”.

Alessandra Florio, Direttrice Regionale Emilia-Romagna e Marche Intesa Sanpaolo: “Intesa Sanpaolo è da sempre impegnata nell’affiancare i nuovi progetti e soprattutto quelli altamente innovativi, di cui la Reviway. E’ fondamentale supportare la crescita delle startup facilitando il loro accesso a investitori, aziende clienti e prodotti e servizi bancari, finalità che perseguiamo con finanziamenti dedicati, programmi di accelerazione, l’attività dei nostri Specialisti Innovazione e il know how dell’Intesa Sanpaolo Innovation Center. Ad oggi circa il 32% delle startup e oltre il 50% delle PMI innovative italiane hanno colto le opportunità che siamo in grado di offrire”.