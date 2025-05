La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è tornata nell’Aula del Senato per il consueto appuntamento del “premier time”. Ad accoglierla, oltre al presidente Ignazio La Russa, una decina di ministri schierati ai banchi del governo e un’aula quasi al completo, pronta a confrontarsi su una vasta gamma di temi cruciali per il Paese. Un’occasione attesa dalle opposizioni, ma anche un momento per la premier di delineare la linea dell’esecutivo su dossier strategici.

Sanità e Liste d’Attesa: l’Appello alle Regioni

Uno dei passaggi più significativi del suo intervento ha toccato la sanità, e in particolare il nodo irrisolto delle liste d’attesa. La presidente Meloni ha lanciato un appello diretto alle Regioni, sottolineando come le risorse stanziate dal governo per abbattere i tempi di attesa siano poi gestite a livello regionale. Ha menzionato il decreto in preparazione, pensato per prevedere anche poteri sostitutivi qualora la gestione regionale si rivelasse inefficace, riconoscendo le resistenze degli enti locali ma chiarendo che “gli italiani sappiano che abbiamo queste difficoltà”.

Sicurezza sul Lavoro e Confronto con i Sindacati

Ampio spazio è stato dedicato alla piaga delle morti bianche. Meloni ha annunciato un incontro già fissato per domani con i sindacati, un confronto che si preannuncia “senza pregiudizi”. Sul tavolo ci saranno le risorse disponibili, circa 1,2 miliardi di euro di cui 650 milioni individuati con l’Inail, e la proposta governativa di rafforzare il sistema di incentivi e disincentivi legati alla condotta delle imprese in materia di sicurezza. L’obiettivo dichiarato è “contrastare una piaga che non possiamo più tollerare”, mostrando apertura anche all’ascolto delle proposte sindacali.

Economia, Energia e le Cifre del Governo

In risposta alle interrogazioni sui dati macroeconomici e le linee di politica economica, la presidente ha rivendicato i risultati ottenuti, non senza un affondo diretto al Movimento Cinque Stelle: “Noi non raccontiamo una nazione nella quale tutto è perfetto, ma dove le cose vanno meglio di quando governavate voi”. Sull’energia, ha ribadito l’obiettivo ambizioso di “abbassare strutturalmente il costo dell’energia”, un peso per la competitività delle imprese, puntando sulla diversificazione delle fonti. A tal proposito, ha citato l’accordo con gli Stati Uniti sul gas naturale liquefatto (gnl), respingendo l’idea che si tratti di un favore a Donald Trump, bensì la prosecuzione di una collaborazione avviata con la precedente amministrazione Biden che vede gli USA già secondo fornitore di gnl per l’Italia.

Politica Estera: Ucraina, Medio Oriente e Alleanze

Sullo scenario internazionale, Meloni ha confermato la linea di pieno sostegno all’Ucraina, affiancando gli sforzi americani per una “pace giusta e duratura” che includa garanzie di sicurezza per Kiev. Ha rinnovato l’appello per un “cessate il fuoco immediato” e ha auspicato che la Russia dimostri una concreta volontà di pace. Sul Medio Oriente, il focus resta sul lavoro per la fine delle ostilità e sul sostegno ai Paesi arabi, considerati “chiave di volta” per la soluzione del conflitto, anche in vista di un piano di ricostruzione a Gaza e della prospettiva dei due Stati.

Riforme: Premierato, Giustizia e Legge Elettorale

Capitolo riforme, la presidente ha confermato l’intenzione di procedere spedita sul premierato, definita la “madre di tutte le riforme”, e sulla riforma della giustizia. Ha demandato al Parlamento l’iter, ma ha chiarito la ferma volontà della maggioranza. Interpellata sulla legge elettorale, ha espresso la sua personale posizione favorevole all’introduzione delle preferenze.

Lo Scambio Acceso con Matteo Renzi

Uno dei momenti di maggiore tensione nell’Aula è stato il battibecco con il leader di Italia Viva, Matteo Renzi. Quest’ultimo ha attaccato la premier accusandola di incoerenza su vari temi e citando il caso Bibbiano in relazione alla riforma della giustizia. La risposta di Meloni non si è fatta attendere, con un riferimento diretto all’esperienza referendaria dell’ex premier: “Dimissioni in caso di sconfitta al referendum? Non farò mai niente che abbia già fatto lei”. La replica di Renzi ha rincarato la dose, mettendo in discussione il patriottismo della premier e il suo posizionamento passato su figure come Putin.

La Difesa e il 2% del PIL

Sul fronte della difesa, rispondendo al leader di Azione Carlo Calenda, Meloni ha ribadito l’impegno a raggiungere il target NATO del 2% del PIL speso per la difesa nel 2025. “La libertà non ha prezzo”, ha affermato, sottolineando la necessità per Italia ed Europa di rafforzare le proprie capacità difensive e costruire un solido “pilastro europeo della Nato”. Calenda ha espresso preoccupazione per l’età media dell’esercito e le capacità operative, paventando il rischio di diventare una “nazione di serie C”.

Schlein e i Referendum

Non è mancato il commento a distanza della segretaria del PD, Elly Schlein, che ha interpretato l’invito all’astensione sui referendum dell’8 e 9 giugno come un segno di paura da parte del governo di fronte al pronunciamento popolare su temi come cittadinanza e lavoro. Un invito all’astensione definito un “tradimento dei principi costituzionali” che fissano il voto come “dovere civico”.

Altri Temi in Agenda

Tra gli altri argomenti toccati, la flessibilità nella valutazione della curva di crescita per “Transizione 5.0” nell’ambito di una revisione del PNRR con la Commissione europea, e la disponibilità a discutere in Parlamento modifiche per rendere più efficace il testo sul reato di femminicidio, pur esprimendo cautela sui reati di opinione.

Un pomeriggio denso in Senato, che ha permesso di fare il punto su molti dossier aperti, evidenziando priorità del governo e le distanze con le opposizioni.