La lotta contro la povertà, la promozione di un lavoro dignitoso e la crescita economica, la riduzione delle disuguaglianze e la creazione di città e comunità più sostenibili sono gli obiettivi chiave del “Social Contest 2025: i tanti volti del bisogno”. Questa iniziativa, lanciata da Cdo Opere Sociali e sostenuta da Jti Italia, è rivolta alle organizzazioni non profit e premierà i quattro migliori progetti, assegnando a ciascuno un premio di 20.000 euro.

Le proposte saranno valutate in base alla loro capacità di ridurre il numero di persone che vivono in condizioni di povertà. In aggiunta, verranno considerate le iniziative che promuovono lo sviluppo di attività produttive, creano lavoro dignitoso e incentivano l’imprenditorialità inclusiva. Per quanto riguarda le disuguaglianze, la giuria esaminerà progetti volti a sostenere la crescita del reddito delle persone più svantaggiate. Saranno anche oggetto di valutazione le iniziative che mirano a realizzare spazi verdi urbani e i progetti orientati al miglioramento della qualità dell’aria, del benessere umano e della lotta al surriscaldamento.

Per partecipare al contest, le organizzazioni interessate dovranno inviare la propria candidatura entro le ore 24 del 30 maggio 2025.

Didier Ellena, presidente e amministratore delegato di Jti Italia, ha dichiarato: “Jti Italia ha sempre posto grande attenzione alle realtà del terzo settore che possono supportarla nel suo percorso di sostenibilità. È stato naturale avvicinarci all’attività della Compagnia delle Opere. Questa collaborazione rappresenta per noi una scelta naturale e strategica, con la certezza che ci condurrà, negli anni, a raggiungere risultati significativi”.

Il presidente di Cdo Opere Sociali, Stefano Gheno, ha aggiunto: “Per noi di Cdo la collaborazione tra il settore profit e non profit è un elemento centrale, ed è così che nasce la nostra partnership con Jti Italia. Siamo convinti che questo contest, sostenuto concretamente da Jti Italia, possa offrire un contributo importante alla costruzione di un benessere condiviso per tutti”.

