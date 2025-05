Inizia il primo AI Open Lab, parte di un progetto di ricerca promosso da Fondirigenti e realizzato dal Centro di Ricerca Strategic Change Franco Fontana dell’Università Luiss in collaborazione con Confindustria Sistemi Formativi, dedicato all’esplorazione del ruolo dell’Intelligenza Artificiale nel management aziendale. Questo laboratorio rientra in un programma composto da sette incontri tematici focalizzati sull’applicazione dell’Intelligenza Artificiale nel contesto aziendale e sul suo impatto sulle competenze manageriali. Le attività si svolgeranno il 19 maggio dalle 14.30 presso il Campus Luiss di Viale Romania, 32 a Roma.

Enzo Peruffo, preside della Luiss Graduate School e referente scientifico del progetto, ha dichiarato: “Con gli AI Open Lab offriamo ai manager italiani uno spazio di ricerca applicata e sperimentazione, in cui confrontarsi su casi concreti e contribuire allo sviluppo di nuove conoscenze sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale come leva di innovazione e vantaggio competitivo per le organizzazioni.”

L’obiettivo del primo laboratorio, intitolato ‘Creare Valore dai Dati’, è di approfondire come le imprese possano generare insight strategici valorizzando i dati e di esplorare modelli, competenze e strumenti per l’uso efficace dell’intelligenza artificiale nel business. “L’approccio sarà pratico e collaborativo”, come riportato in una nota: dopo un intervento ispirazionale da parte di Stefano De Alessandri, amministratore delegato dell’ANSA, i partecipanti parteciperanno a sessioni interattive di ricerca, finalizzate alla raccolta e analisi di esperienze, riflessioni e pratiche emergenti sull’adozione dell’intelligenza artificiale nei contesti aziendali.

De Alessandri ha commentato: “L’ANSA ha introdotto l’AI nei propri processi già a partire dal 2021. Saremo felici di poter condividere la nostra esperienza e ringraziamo Luiss e Fondirigenti per averci coinvolto in questa importante iniziativa. Siamo sicuri che da questo confronto nasceranno stimoli e nuove idee per meglio comprendere e cogliere le importanti opportunità che l’AI porterà nei nostri business.”

Il laboratorio è aperto a manager provenienti da imprese italiane operative in qualsiasi settore. L’invito è rivolto a tutti coloro che vogliono contribuire attivamente alla definizione di nuovi modelli di leadership, strategia e cultura manageriale fondati su un uso responsabile dell’AI. I successivi sei laboratori affronteranno altri temi quali i nuovi paradigmi di collaborazione uomo-macchina, l’innovazione nei modelli di business, e la gestione etica e tecnologica dell’IA.