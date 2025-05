Ogni mamma è come un fiore, da coltivare con rispetto e amore. A Zoomarine, in occasione del 20° anniversario del parco, la Festa della Mamma si tinge di verde e di consapevolezza per sottolineare che questa figura importante è un bene prezioso da trattare con cura proprio come si dovrebbe fare con la natura che ci circonda. L’idea per questa edizione della Festa della Mamma alla base è semplice quanto potente: così come un fiore raro richiede attenzioni per non appassire, allo stesso modo l’amore incondizionato che le mamme donano ogni giorno va protetto e valorizzato.

Un Doppio Percorso Tra Divertimento e Benessere (11 Maggio 2025)

E così l’11 maggio 2025 nel parco divertimenti situato alle porte di Roma sarà possibile celebrare la propria mamma con un duplice percorso e tante iniziative divertenti, educative con tanto di doni per le mamme. Il primo per esempio: le mamme potranno entrare gratuitamente (a fronte di un biglietto pagante di euro 19,00) e con ogni biglietto della stessa somma si ha diritto ad un menù pranzo incluso (info sul sito) e la partecipazione gratuita al programma “Incontra i delfini” per tutta la famiglia.

Prevenzione e Verde: Iniziative per il Cuore e l’Anima

Ci sarà poi l’angolo dedicato alla prevenzione con la “Banca delle Visite“, la Fondazione attiva su tutto il territorio nazionale per la tutelare il diritto alla salute uguale per tutti, che insieme ai medici di Clarassistenza offrirà un servizio di screening del cuore con Ecg gratuiti (fino ad esaurimento posti) e un punto informativo e il punto green, dove grazie alla collaborazione tra realtà leader come Vivaio Crescenzo, Orto Mio e Compo, i bambini potranno rendersi protagonisti di un’esperienza educativa e creativa che li guiderà alla scoperta dei segreti delle piante stagionali. Al termine del laboratorio i piccoli giardinieri per un giorno potranno scegliere di portare a casa una piantina fiorita, simbolo tangibile del loro affetto, oppure di piantarla nel suggestivo “Giardino delle Mamme” all’interno del parco dove resterà per sempre trasformando un omaggio floreale in un ricordo vivo e duraturo. Un modo per dire “grazie, mamma” con un gesto che nutre sia il corpo che l’anima.

Attrazioni e Show per Tutta la Famiglia

Durante la giornata sarà poi possibile condividere emozioni e divertimento tra le varie attrazioni adrenaliniche, andare alla scoperta del mondo degli animali con i vari itinerari educativi ed assistere ai numerosi show.