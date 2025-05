Il fronte della sicurezza sul lavoro continua a mostrare segnali preoccupanti nel nostro Paese. I dati relativi al primo trimestre del 2025 tracciano un quadro che necessita di attenzione immediata, registrando un incremento complessivo delle denunce di decesso rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Secondo i report giunti all’Inps, nei primi tre mesi del 2025 sono stati 205 i casi di infortunio con esito mortale segnalati. Un dato che, confrontato con i 2024 dello stesso trimestre, segna un aumento dell’8,37%. Ma analizzando più in dettaglio le cifre fornite dall’Inail, emerge la natura di questo inquietante incremento.

Il Peso Tragico degli Spostamenti

Se si guarda agli infortuni mortali avvenuti strettamente durante l’attività lavorativa (escludendo cioè gli studenti), i dati Inail mostrano 146 denunce nei primi tre mesi del 2025, un numero sostanzialmente stabile rispetto ai 150 del 2024. Una lieve flessione, dunque, che tuttavia non consola di fronte al dato complessivo.

La vera criticità risiede, infatti, negli infortuni mortali “in itinere”, ovvero quelli che accadono nel tragitto che quotidianamente i lavoratori affrontano per recarsi al luogo di impiego o per far ritorno a casa. In questa specifica categoria, le denunce sono passate da 39 nel primo trimestre 2024 a ben 59 nello stesso periodo del 2025. Un aumento del 51,3%, un balzo drammatico che incide pesantemente sul totale e accende un faro sulla sicurezza della mobilità legata al lavoro.

Più Tutela, Più Denunce tra gli Studenti

Il quadro si completa osservando l’andamento degli infortuni che coinvolgono la popolazione studentesca. Le denunce complessive relative agli studenti sono state 25.797 nei primi tre mesi del 2025, in crescita dell’1,9% rispetto alle 25.322 registrate nel 2024. Questo incremento è spiegabile, in parte, con l’estensione della tutela Inail entrata in vigore a settembre 2023, che ha ampliato la copertura a tutti gli studenti delle scuole, pubbliche e private, di ogni ordine e grado, come stabilito dal decreto-legge n. 48 del 4 maggio 2023. Una misura di protezione più ampia che, come prevedibile, si riflette in un maggior numero di denunce.

Tuttavia, anche in questo ambito emerge un dato drammatico che non può passare inosservato: le denunce di infortunio con esito mortale tra gli studenti sono tristemente aumentate, passando da due nei primi tre mesi del 2024 a cinque nello stesso lasso di tempo del 2025. Un incremento che, seppur in termini assoluti si riferisca a numeri piccoli, in percentuale rappresenta un segnale allarmante sulla sicurezza dei più giovani nel contesto scolastico e nelle attività ad esso connesse.