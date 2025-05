Cellulari vietati nelle scuole in tutta Europa almeno fino ai 14 anni. E’ la proposta portata dal ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, all’attenzione di Bruxelles. “A gennaio avevo avanzato questa idea alla presidenza polacca e il 12 maggio formalizzerò ufficialmente questa richiesta di raccomandazione per il divieto di utilizzo quantomeno fino a 14 anni nelle scuole dell’Unione europea– ha spiegato a ‘Formato Famiglia’ su Rai Radio 1- L’iter prevede che la Commissione decida se fare o meno propria la proposta, gli Stati la discuteranno e poi i ministri dell’Istruzione dei Paesi Ue eventualmente l’approveranno. Voglio sottolineare come la presidenza polacca abbia già sostenuto l’iniziativa e la Svezia abbia già manifestato l’intenzione di appoggiare il nostro invito”.

Le motivazioni del divieto: salute e apprendimento

“Perché questo? Perché noi vogliamo difendere la salute dei nostri giovani– ha risposto Valditara– Ormai tutti gli studi scientifici stanno a dimostrare l’impatto fortemente negativo dell’abuso del cellulare sulla capacità di concentrazione, sulla memoria, sulla fantasia dei nostri ragazzi e anche sullo sviluppo cognitivo“. “Aggiungo- ha proseguito Valditara– che al G7 di Trieste lo scorso anno l’Ocse chiarì proprio che l’uso del cellulare a scopi didattici incide negativamente persino sulle capacità di apprendimento delle materie scientifiche, forse perché induce a una maggiore distrazione. Ovviamente poi il dibattito si amplierà e quindi si affronterà eventualmente anche il tema di estendere anche alle superiori questo divieto. Il dibattito è aperto, credo sia opportuno verificare l’opportunità di questa ulteriore restrizione”.

Critiche passate e l’importanza dell’educazione digitale

“Devo dire peraltro- ha aggiunto il ministro- che quando già a dicembre 2022, quindi poche settimane dopo il nostro insediamento, avevamo ricordato una vecchia circolare che all’epoca era ancora nelle forme dell’invito venimmo aspramente criticati. Molti ritenevano che in realtà era una misura passatista, che non teneva conto delle nuove tecnologie. Chiarisco subito che nelle indicazioni nazionali e nelle linee guida sull’educazione civica che sono entrare in vigore a settembre scorso noi diciamo che nelle scuole va insegnato un uso corretto di tutti gli strumenti digitali, soprattutto invitando gli studenti a fare attenzione ai rischi che il web e i social possono comportare. Quindi, anche l’educazione digitale perché sappiamo comunque che sono strumenti di largo impiego nelle società moderne. Devo dire che oggi la gran parte degli Stati sta seguendo questa linea ed è una linea doverosa se si vuole avere a cuore la salute dei nostri giovani“.