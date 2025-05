(di Katherine Puce) Nel panorama globale della ristorazione, i fast food hanno rappresentato per decenni un simbolo di accessibilità, velocità e convenienza, diventando parte integrante delle abitudini alimentari di milioni di persone. Nati come risposta moderna ai ritmi frenetici della vita urbana, si sono imposti con un modello replicabile, economico e altamente riconoscibile. Ma, al contrario di quanto si è portati a credere, anch’essi cadono vittime dei giochi di un mercato non sempre stabile.

Quando la crisi colpisce anche chi spende poco

Inflazione, instabilità geopolitica e calo della fiducia dei consumatori rimangono variabili cruciali per l’andamento delle vendite, anche delle catene di fast food più famose. Questo perché la crisi attuale non colpisce solo le fasce di reddito più elevate, ma coinvolge anche i consumatori medio-bassi. Una fascia che, fino a ieri, poteva ancora permettersi un pranzo veloce fuori casa, ma che oggi è costretta a razionare ogni spesa per rientrare nel budget familiare. In questo scenario, anche un hamburger diventa un lusso occasionale.

McDonald’s: un gigante che rallenta

Se pensiamo a una delle più grandi catene del settore, pensiamo subito a McDonald’s. Nato nel 1940 negli Stati Uniti, è cresciuto sino a diventare il colosso globale del fast food, grazie a un modello di business altamente standardizzato e all’espansione in franchising. Negli anni ha saputo adattarsi ai cambiamenti nei consumi, introducendo menù locali, soluzioni digitali e opzioni più salutari.

Tuttavia, in occasione della presentazione dei risultati trimestrali agli investitori, McDonald’s ha comunicato, negli scorsi giorni, un fatturato di 5,96 miliardi di dollari relativo al primo trimestre del 2025. Un dato che segna un chiaro rallentamento. In particolare, sono le vendite negli Stati Uniti ad essere diminuite del 3,6%, il peggior risultato dalla primavera del 2020 (nel periodo pandemico).

Il commento del CEO Chris Kempczinski non lascia spazio a dubbi: “Non siamo immuni alla volatilità del settore né alle pressioni che stanno affrontando i nostri clienti.” Una frase che pesa, soprattutto se riferita a un colosso come McDonald’s. Il calo registrato dimostra che nemmeno i modelli più consolidati nell’immaginario comune sono per questo al riparo dai cambiamenti del contesto economico e sociale.

Un futuro che richiede nuovi strumenti

In un momento in cui le abitudini dei consumatori si stanno ridefinendo sotto la pressione dell’inflazione e dell’incertezza globale, i fast food si trovano a dover rivedere le proprie strategie. Non basta più offrire velocità e convenienza. Occorre piuttosto ripensare prezzi, promozioni e, soprattutto, l’intera esperienza del cliente. Cercare di mantenere la promessa di accessibilità senza compromettere la qualità e il valore percepito.

Forse è proprio adesso che il fast food, simbolo di velocità e immediatezza, deve fermarsi un momento, osservare meglio il mondo che cambia e ripensare il proprio ruolo in una società sempre più consapevole, attenta e selettiva.