Il Consiglio di Amministrazione di Promotica – agenzia loyalty specializzata nella realizzazione di soluzioni marketing atte ad aumentare le vendite, la fidelizzazione e la brand advocacy quotata su Euronext Growth Milan – riunitosi in data odierna, ha esaminato e approvato i risultati consolidati di Gruppo e il progetto di bilancio al 31 dicembre 2024, redatti secondo i principi contabili italiani.

Il Commento dell’Amministratore Delegato Diego Toscani

Diego Toscani, nella foto, Amministratore Delegato di Promotica, ha commentato: “I risultati relativi all’esercizio 2024 confermano la decisa crescita dei volumi ottenuta sia nel mercato italiano sia nei mercati esteri. Crescita ottenuta a livello organico in un contesto internazionale non facile e caratterizzato da difficoltà di trasporto delle merci che si sono riflesse in un incremento dei costi di consegna nonché dei tempi di esposizione finanziaria. Ciò spiega in parte la flessione dell’EBITDA margin rispetto all’esercizio precedente a cui si aggiungono i maggiori costi sostenuti per rafforzare la struttura commerciale estera, che hanno penalizzato la redditività complessiva del Gruppo, ma hanno posto le basi per un forte sviluppo futuro nel solco del piano di evoluzione del turnover previsto dal budget. Nel corso dello scorso anno è stata infatti rafforzata la divisione International, guidata da un gruppo di manager di elevato profilo ed esperienza, in grado di coprire oltre 20 paesi Ue ed extra Ue. Nuove attività sono state sviluppate in tutti i paesi dell’Est e del Nord Europa dove già l’azienda era presente ma sono state soprattutto avviate numerose trattative in nuovi paesi e sono state realizzate le prime campagne in Polonia, Romania, Australia, a Taiwan e a Hong Kong e altre campagne rilevanti avranno luogo nel corso del 2025. Si è proceduto anche a rafforzare la struttura interna per fronteggiare la crescita attesa. Il tutto è stato ottenuto migliorando sensibilmente l’indebitamento finanziario netto.

Mi preme inoltre sottolineare come nel corso del 2024, il Gruppo si è rafforzato ulteriormente nell’ambito della grande distribuzione italiana grazie all’acquisizione di nuove posizioni con clienti di primaria rilevanza, posizioni peraltro confermate nei primi mesi del 2025 con le prime campagne realizzate con Esselunga e con Eurospin a garanzia della continuità dei risultati. Per il futuro puntiamo da un lato a rafforzare l’impegno di espansione su mercati internazionali e dall’altro a consolidare il mercato italiano. Per questo nei prossimi mesi prevediamo che continueranno a essere sviluppati nuovi progetti di fidelizzazione, in grado di combinare elementi di prodotto con fattori di comunicazione e di animazione dei punti vendita, in linea con i più moderni dettami del marketing che ci indicano di lavorare sulla customer experience e sul consolidamento della relazione con il cliente”.

Principali Risultati Economico-Finanziari Consolidati al 31 Dicembre 2024

I Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni del Gruppo, espressione del core business ovvero l’organizzazione e la gestione di campagne di fidelizzazione della clientela realizzate attraverso la progettazione delle meccaniche, lo sviluppo degli aspetti creativi, la definizione degli aspetti legali e la gestione fisica dei premi, compresa la loro fornitura, sono pari a € 96,0 milioni rispetto a € 84,5 milioni conseguiti nel 2023, in crescita del 13,7%. Tale crescita ha tuttavia risentito dei ritardi nelle consegne, causati dalle difficoltà delle navi portacontainer nell’attraversare il Canale di Suez. La necessaria circumnavigazione dell’Africa ha comportato, infatti, slittamenti in media di 20-30 giorni, incidendo sull’avvio e lo sviluppo delle campagne. Il fatturato di Gruppo generato all’estero è pari a € 14,1 milioni, in crescita rispetto a € 12,0 milioni dell’anno precedente (+17,5%), a conferma del forte impulso dato dai mercati esteri.

Il Margine Industriale è pari a € 33,9 milioni rispetto a € 27,9 milioni con un’incidenza percentuale sul fatturato in miglioramento al 35,3% rispetto al 33,0% dell’esercizio precedente. Tale miglioramento è riconducibile ad una crescita del costo del venduto inferiore rispetto all’andamento dei ricavi delle vendite dovuto in particolare al miglioramento dell’incidenza dei costi per acquisti di merci scesa al 70,03% sui ricavi rispetto al 73,18% dell’anno precedente, ai risparmi che il Gruppo è riuscito a conseguire nonostante il permanere delle tensioni sui mercati di approvvigionamento connesse con il perdurare della guerra Russo-Ucraina e dalle tensioni in Medio Oriente.

Tra le voci di costo, si segnala un incremento dei costi per servizi pari a € 19,9 milioni rispetto a € 13,3 milioni (+49%) al 31 dicembre 2024, dovuto all’incremento del costo dei noli e dei costi di logistica in ragione del permanere delle menzionate tensioni di guerra, nonché dei costi sostenuti per il potenziamento della struttura commerciale della BU International, pari a un over cost di quasi € 0,9 milioni interamente spesato nell’esercizio, i cui effetti positivi saranno visibili nell’esercizio 2025 e nei successivi. I costi del personale, pari a € 8,2 milioni rispetto a € 6,1 milioni (+33,4%), risentono dei maggiori investimenti sulla struttura gestionale interna per circa €1,8 milioni.

In seguito a quanto sopra, l’EBITDA risulta pari a € 6,0 milioni rispetto a € 7,8 milioni nel 2023, con un’incidenza sui ricavi, EBITDA margin, pari al 6,3% rispetto al 9,2% a fine esercizio 2023.

Dopo aver spesato ammortamenti e svalutazioni per € 1,7 milioni, il risultato operativo (EBIT) risulta pari a € 4,3 milioni rispetto a € 6,3 milioni, con un EBIT Margin del 4,5%, rispetto a 7,5% dell’esercizio precedente.

Il sopracitato allungamento delle esposizioni finanziarie nonché lo sfavorevole andamento cambio euro/dollaro che ha mostrato una tendenza generale al ribasso (da quota sopra 1,09 USD a inizio anno con valore massimo registrato ad agosto, con 1,1203 USD per 1 EUR, fino al minimo di dicembre a 1,0350 USD, periodo nel quale si sono avuti molti acquisti dal Far East) ha comportato un incremento degli oneri finanziari a € 1,8 milioni rispetto a € 1,6 milioni dell’esercizio precedente.

Il Risultato Netto si attesta a € 1,6 milioni rispetto a € 3,4 milioni al 31 dicembre 2023.

Il CCN (capitale circolante netto) al 31 dicembre 2024 è pari a € 33,6 milioni rispetto a € 37,2 milioni al 31 dicembre 2023. Da segnalare l’aumento delle rimanenze di magazzino a € 41,1 milioni rispetto a € 27,9 milioni, dovuto sia all’allungamento dei tempi di trasferimento delle merci e di fornitura legato alle sopracitate vicende di noli e trasporti, sia allo sviluppo di nuove campagne in prossimità del termine dell’esercizio da parte della Capogruppo e alla traslazione di parte delle consegne dei premi di una campagna di grande rilevanza ai primi mesi del 2025.

L’Indebitamento Finanziario Netto al 31 dicembre 2024 è passivo (debito) per € 19,3 milioni rispetto a (passivo) per € 25,5 milioni al 31 dicembre 2023. Il miglioramento dell’indebitamento è dovuto alla ciclicità delle campagne che ha comportato un forte calo dei crediti commerciali diminuiti di circa € 14 milioni (da € 29,7 milioni a € 15,7 milioni). Le Disponibilità liquide sono pari a € 5,6 milioni (€ 7,4 milioni al 31 dicembre 2023).

Il Patrimonio Netto di Gruppo è pari a € 23,1 milioni in miglioramento rispetto a € 21,5 milioni al 31 dicembre 2023.

Dati Economico-Patrimoniali della Capogruppo Promotica S.p.A.

La Capogruppo nell’esercizio 2024 ha conseguito i seguenti risultati: i Ricavi delle vendite e delle prestazioni risultano pari a € 71,7 milioni, rispetto ai € 57,8 milioni del 2023; L’EBITDA corrisponde a € 4,6 milioni, rispetto ai € 5,9 milioni al 31 dicembre 2023; L’EBIT si attesta a € 3,6 milioni, rispetto ad un EBIT pari a € 5,1 milioni del precedente esercizio; L’Utile netto è pari a € 1,7 milioni, in diminuzione rispetto a € 2,6 milioni dell’esercizio precedente; Il Patrimonio Netto si attesta a € 22,5 milioni, in rafforzamento rispetto ai € 20,8 milioni al 31 dicembre 2023; L’Indebitamento Finanziario Netto è passivo (debito) per € 11,4 milioni, rispetto a passivo (debito) per € 19,3 milioni al 31 dicembre 2023.

Proposta di Destinazione dell’Utile di Esercizio

Il Consiglio di Amministrazione propone all’Assemblea di destinare l’utile dell’esercizio, pari a € 1.702.132,54 come segue: Euro 74.779,44 a riserva utili su cambi non realizzati; Euro 95.690,80 a riserva straordinaria; Euro 0,09 per azione ordinaria, al lordo delle ritenute di legge, alla distribuzione di un dividendo ordinario agli Azionisti per ciascuna delle azioni ordinarie che risulteranno in circolazione (escluse le azioni proprie in portafoglio pari a n. 42.000) nel giorno di legittimazione di detto dividendo, il quale laddove approvato dall’Assemblea avrà come data di stacco della cedola 23 giugno 2025, con messa in pagamento il 25 giugno 2025 e con data di legittimazione (record date) al pagamento del dividendo ordinario, ai sensi dell’articolo 83-terdecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il 24 giugno 2025. Il valore complessivo dell’ammontare del dividendo ordinario, tenuto conto delle azioni in circolazione alla data odierna (n. 17.060.470 di cui azioni proprie 42.000), è stimato in euro 1.531.662,30.