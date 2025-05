L’assicuratore è obbligato a garantire contro le calamità naturali solo per quegli immobili che sono stati costruiti o ampliati con un titolo edilizio valido o la cui conclusione è avvenuta in un periodo in cui il titolo non era richiesto. Tuttavia, sono inclusi nella copertura anche quegli immobili che hanno richiesto una sanatoria o per i quali è in corso un procedimento di sanatoria o condono.

Questa è una delle modifiche principali apportate da una serie di emendamenti al decreto polizze, approvata dalla commissione Ambiente della Camera. Gli immobili non conformi, che quindi non possono essere assicurati, non avranno diritto a indennizzi o contributi pubblici.

Tra le novità adottate dalla commissione c’è anche il coinvolgimento del Garante per la sorveglianza dei prezzi, che, insieme all’Ivass, avrà la responsabilità di svolgere “funzioni di controllo e verifica, anche su segnalazione delle imprese”, per “prevenire e contrastare fenomeni speculativi sui premi assicurativi”.