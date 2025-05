Rinvio dell’imposta di soggiorno a partire da gennaio 2026 e tavolo di concertazione permanente con le associazioni del settore turistico alberghiero. Sono queste le principali richieste espresse da Federalberghi Palermo, che nei giorni scorsi ha visto scendere in campo la presidente Rosa Di Stefano che ha manifestato tutto il disappunto sulla decisione del consiglio comunale di innalzare il tetto dell’imposta che dovranno sborsare i turisti che pernottano nelle strutture ricettive della città.

Aumento Senza Confronto e Fondi Deviati sulla Tari

“Esprimiamo profonda preoccupazione per l’aumento dell’imposta approvato senza alcun preventivo confronto con le rappresentanze del settore, e per la destinazione del gettito 2025 interamente assorbito dalla copertura della Tari, – dice la presidente degli albergatori palermitani – privando di fatto il comparto turistico di investimenti mirati e vanificando lo spirito della tassa di scopo“.

Le Richieste al Comune: Rinvio e Trasparenza

Federalberghi Palermo ha consegnato oggi un documento con una serie di richieste all’assessore al Turismo del Comune, Alessandro Anello, e chiede, intanto, il differimento dell’imposta a gennaio 2026 “per garantire un’adeguata programmazione da parte delle imprese, in un contesto economico ancora fragile“.

Esclusi dalla Trattativa: La Necessità di un Tavolo Permanente

“Sono richieste avanzate da tutto il settore alberghiero ricettivo, in considerazione del fatto che siamo stati esclusi da ogni possibile trattativa – incalza la presidente di Federalberghi Palermo -. Per questo è necessario un tavolo permanente con le rappresentanze di categoria finalizzato a pianificare il gettito del 2025, non prima di aver conosciuto il rendiconto dettagliato degli anni 2023 e 2024, per verificare la destinazione delle somme incassate e l’effettivo impiego delle risorse per finalità turistiche”.