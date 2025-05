“Ci troviamo di fronte a una strage, non a un’emergenza. Siamo di fronte a una vera e propria strage. La logica è sempre la stessa: si continua a morire perché la salute e la sicurezza sono considerate un costo e, invece di investire, si lascia che le persone muoiano”. Questo è quanto afferma il segretario della Cgil, Maurizio Landini, arrivato a Pescara per un evento sui referendum dell’8 e 9 giugno prossimi, commentando gli ultimi incidenti mortali sul lavoro.

“Ancora una volta si ripete la stessa logica – ha dichiarato Landini ai giornalisti – il profitto è al centro, non la persona, che diventa un ingranaggio in un sistema”. Oggi si contano altri due decessi. Un operaio 60enne italiano è morto sul colpo la notte scorsa, investito da una motrice mentre si trovava nel piazzale dell’azienda di Carpiano, nel milanese. Dopo aver scaricato della merce, l’uomo si era avviato nel piazzale quando è stato accidentalmente travolto dalla motrice guidata da un 62enne italiano. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri di Melegnano e il personale dell’Ats.

Un altro tragico incidente ha coinvolto un muratore di 24 anni, deceduto questa mattina in un cantiere in via Bassini, nel quartiere di Lambrate, a Milano. Secondo le prime informazioni, il giovane è precipitato da un ponteggio. Sul posto sono intervenuti il personale del 118, che ha potuto solo constatare il decesso, insieme ai carabinieri, alla polizia locale, all’Ats e ai vigili del fuoco, che stanno lavorando per mettere in sicurezza il ponteggio.