Il risparmio privato italiano continua a trovare nella consulenza finanziaria un punto di riferimento solido e in costante crescita. I dati di marzo 2025 confermano un trend estremamente positivo per le Reti di consulenza, che hanno gestito flussi di denaro molto significativi.

Nel solo mese di marzo, l’attività delle Reti si è concretizzata con una raccolta netta di ben 5,3 miliardi di euro. Si tratta di una cifra notevole, che segna un aumento del 35,6% rispetto allo stesso mese del 2024, a testimonianza di un processo di crescita non episodico ma tendenziale.

La Spinta Decisiva del Risparmio Gestito

Ancora una volta, la vera locomotiva di questa crescita è rappresentata dai prodotti del risparmio gestito. Su questa categoria sono stati realizzati investimenti netti che sono quasi triplicati rispetto all’anno precedente, raggiungendo la cifra imponente di 3,6 miliardi di euro (+185% su base annua). Questa performance eccezionale ha coinvolto trasversalmente tutte le principali tipologie di prodotto, con un ruolo di primo piano giocato dai fondi comuni di investimento.

Entrando nel dettaglio dei fondi comuni, l’attività ha generato investimenti netti quasi quadruplicati rispetto all’anno precedente, attestandosi a 1,9 miliardi di euro. Le preferenze degli investitori si sono orientate prevalentemente verso le gestioni collettive di diritto estero, dove sono confluiti 1,5 miliardi, ma si nota anche un rafforzamento del gradimento per gli Oicr italiani, con un saldo di 412 milioni. Tra le categorie di fondi, spiccano i fondi obbligazionari, che hanno catalizzato flussi positivi per 1,6 miliardi, seguiti dai prodotti flessibili (415 milioni) e monetari (210 milioni). Restano in territorio negativo, invece, i fondi bilanciati (-234 milioni) e azionari (-161 milioni).

Anche i prodotti assicurativi/previdenziali confermano il loro peso, rappresentando la seconda asset class per volumi nel gestito, con premi netti versati per 933 milioni di euro, quasi il triplo (+172%) rispetto a marzo 2024. Qui la crescita è trainata in particolare dalle unit linked (561 milioni) e dalle polizze vita tradizionali (122 milioni), mentre i prodotti multiramo mostrano una minima contrazione (174 milioni). In forte aumento (+71,2%) anche la raccolta netta in gestioni patrimoniali individuali, pari a 697 milioni, con la crescita attribuibile soprattutto alle gestioni patrimoniali mobiliari (419 milioni).

Nel complesso, nel mese di marzo le Reti hanno contribuito con 3 miliardi di euro al sistema degli Oicr aperti, rappresentando il 78,4% del bilancio mensile totale dell’intero sistema fondi aperti. Considerando l’intero primo trimestre 2025, l’apporto delle Reti è di ben 7 miliardi, una cifra che non solo compensa i deflussi da altri operatori, ma porta in positivo il saldo complessivo dell’industria (6,4 miliardi).

Strumenti Amministrati: Volumi Rilevanti Nonostante il Calo

La raccolta netta sugli strumenti finanziari amministrati, pur registrando una flessione significativa su base annua (-67,4%), si mantiene su importi comunque importanti, pari a 1,7 miliardi di euro. Questo risultato è sostenuto in particolare da una rilevante attività di collocamento sul mercato primario, che ha visto un forte interesse per le obbligazioni corporate.

Nel dettaglio degli strumenti amministrati, i volumi di raccolta (974 milioni) sono determinati principalmente dal mercato primario. Le obbligazioni corporate guidano i flussi netti con 867 milioni (di cui 562 milioni da primo collocamento), seguite dagli exchange traded product (ETP) con una raccolta mensile di 522 milioni. Saldo positivo anche per i titoli azionari (217 milioni) e i titoli di Stato (255 milioni), sebbene questi ultimi mostrino un forte rallentamento. Di contro, la raccolta in certificate è negativa per 185 milioni, influenzata da vendite sul mercato secondario e scadenze.

Cresce la Consulenza Fee Only/Fee on Top e il Numero di Clienti

La domanda di consulenza qualificata trova riscontro anche nei numeri della consulenza a parcella. La raccolta netta associata al servizio di consulenza con fee specifica (fee only/fee on top) si attesta a circa 1,4 miliardi di euro a marzo, con un incremento del 19% rispetto a marzo 2024. Nel primo trimestre dell’anno, i volumi netti complessivi da questo tipo di consulenza salgono a 4,1 miliardi, con una crescita del 35,2% su base annua.

Questo crescente interesse verso la consulenza si riflette anche nell’aumento costante del numero di clienti, che a fine marzo 2025 ha raggiunto i 5,264 milioni di unità, con un incremento di 21 mila unità rispetto al mese precedente.

Il Commento del Segretario Generale di Assoreti

“I risultati di marzo si inseriscono in un percorso di crescita strutturale che conferma il ruolo sempre più centrale dell’industria della consulenza finanziaria nel valorizzare il risparmio degli italiani. Le Reti rappresentano oggi una leva strategica per orientare le scelte delle famiglie verso investimenti consapevoli, in grado di generare valore nel tempo. Un’evoluzione che rafforza la consulenza qualificata come punto di riferimento affidabile e come infrastruttura moderna al servizio della ricchezza privata e dello sviluppo collettivo” dichiara Marco Tofanelli, Segretario Generale dell’Associazione Assoreti.