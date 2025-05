I risultati del primo trimestre 2025 confermano in modo netto la capacità di Intesa Sanpaolo (nella foto, l’a. d. Carlo Messina) di generare una solida redditività sostenibile. L’utile netto ha raggiunto l’importante cifra di € 2,6 miliardi, segnando una crescita significativa del +13,6% rispetto al primo trimestre 2024. Un dato che rafforza ulteriormente le prospettive, con la previsione di utile netto per il 2025 confermata a ben oltre € 9 miliardi.

Significativo Ritorno di Valore per Tutti gli Stakeholder

Il solido andamento economico e patrimoniale di inizio anno non si traduce solo in numeri finanziari, ma anche in una significativa creazione di valore per tutti gli stakeholder, non limitandosi ai soli azionisti. Questo successo è fondato anche sul forte impegno ESG del Gruppo, dimostrato da diverse iniziative concrete.

Per gli azionisti, si conferma un significativo ritorno cash: € 1,8 miliardi di dividendi maturati nel trimestre. Questi si aggiungono al saldo dividendi 2024 (€ 3 miliardi da pagare a maggio 2025) e al buyback pari a € 2 miliardi da avviare a giugno 2025.

L’impegno del Gruppo si estende ampiamente al tessuto sociale ed economico. Nel primo trimestre 2025 sono stati generati € 1,6 miliardi di imposte. Prosegue con determinazione l’espansione del programma cibo e riparo per le persone in difficoltà, che ha raggiunto 55,7 milioni di interventi tra il 2022 e il primo trimestre 2025. Inoltre, si rafforzano costantemente le iniziative volte a contrastare le disuguaglianze e favorire l’inclusione finanziaria, sociale, educativa e culturale, con un impegno di € 22 miliardi di credito sociale e rigenerazione urbana tra il 2022 e il primo trimestre 2025. Il contributo finanziario per far fronte ai bisogni sociali nel quinquennio 2023-2027 ammonta a circa € 1,5 miliardi, di cui oltre € 0,7 miliardi già erogati tra il 2023 e il primo trimestre 2025.

Un Acceleratore per l’Economia Reale Italiana

Intesa Sanpaolo si conferma un acceleratore fondamentale per la crescita dell’economia reale in Italia. Nel primo trimestre 2025, circa € 15 miliardi di nuovo credito a medio-lungo termine sono stati erogati a famiglie e imprese del Paese. Particolarmente rilevante è il supporto alle aziende in difficoltà: circa 640 imprese sono state riportate in bonis nel primo trimestre 2025, e circa 145.000 dal 2014, contribuendo in modo diretto a preservare rispettivamente circa 3.200 e 722.000 posti di lavoro.

I Punti di Forza Che Distinguono il Gruppo

La capacità di Intesa Sanpaolo di operare con successo in ogni scenario deriva dai punti di forza distintivi del Gruppo:

Una redditività resiliente , favorita dalla gestione integrata dei ricavi.

, favorita dalla gestione integrata dei ricavi. Una solida patrimonializzazione e lo status di Banca a “zero NPL” .

e lo status di . Significativi investimenti in tecnologia e una elevata flessibilità nella gestione dei costi operativi.

e una elevata flessibilità nella gestione dei costi operativi. La leadership indiscussa nell’attività di Wealth Management, Protection & Advisory, con € 900 miliardi di raccolta diretta e risparmio amministrato che alimentano la crescita del risparmio gestito.

Patrimonializzazione ai Vertici e Qualità del Credito Eccellente

Al 31 marzo 2025, la patrimonializzazione si conferma elevatissima, ampiamente superiore ai requisiti normativi. Il Common Equity Tier 1 Ratio è al 13,3%, in crescita di circa 45 centesimi di punto nel trimestre, anche includendo l’impatto negativo di Basilea 4 e deducendo i dividendi maturati e il buyback da avviare.

Anche la qualità del credito si mantiene su livelli di eccellenza. L’incidenza dei crediti deteriorati sui crediti complessivi è pari all’1,2% al netto delle rettifiche (1% secondo metodologia EBA) e al 2,3% al lordo (2% EBA). Il costo del rischio annualizzato si attesta a 21 centesimi di punto, un dato che conferma la prudente gestione del rischio. I crediti della controllata russa sono ormai vicini allo zero.

Andamento della Gestione Operativa

Analizzando i dati di sintesi, i proventi operativi netti nel primo trimestre 2025 sono cresciuti dello 0,5% rispetto allo stesso periodo del 2024, raggiungendo € 6.792 milioni. Questo incremento è stato trainato da una crescita significativa delle commissioni nette (+7%) e un aumento del risultato dell’attività assicurativa (+1,5%), con una forte crescita del risultato netto delle attività finanziarie al fair value che ha compensato il calo degli interessi netti. I costi operativi hanno mostrato una diminuzione dello 0,5%, attestandosi a € 2.578 milioni, contribuendo al miglioramento del risultato della gestione operativa, in aumento dell’1,2% a € 4.214 milioni. Il risultato corrente lordo è anch’esso in crescita dello 0,7% a € 3.963 milioni.

Strategia di Successo: Tecnologia, WM&P e Efficienza

L’attuazione del Piano di Impresa procede a pieno ritmo, con focus sulla tecnologia, la crescita del Wealth Management e l’efficienza. La nuova piattaforma nativa cloud isytech e la banca digitale Isybank stanno portando significativi apporti aggiuntivi al risultato corrente lordo. L’Intelligenza Artificiale è sempre più integrata, con circa 110 App già operative. La leadership nel Wealth Management, Protection & Advisory si basa su reti di consulenza distintive, fabbriche prodotto controllate e un’ampia base di attività finanziarie della clientela, con una notevole crescita delle attività gestite tramite i servizi di consulenza evoluta.

La riduzione del profilo di rischio è un pilastro strategico, con una forte diminuzione dello stock di crediti deteriorati e l’utilizzo di schemi di protezione dal rischio di credito, indirizzando il nuovo credito verso settori più sostenibili. La riduzione strutturale dei costi è resa possibile anche dalla tecnologia e dalla razionalizzazione del network fisico e del personale, con circa 8.100 uscite volontarie dal 2022 e l’assunzione di 3.500 giovani.

Forte Impegno ESG ai Vertici Mondiali

L’impegno ESG di Intesa Sanpaolo è uno dei più forti a livello mondiale. Oltre al supporto diretto ai bisogni sociali e all’inclusione (cibo, riparo, occupabilità, istruzione, social housing, cultura), il Gruppo è in prima linea per l’accelerazione verso zero emissioni nette, avendo già fissato obiettivi per i settori a maggiori emissioni e ridotto le emissioni finanziate e proprie. Il supporto alla clientela nella transizione ESG/climate è concreto, con erogazioni significative a supporto della green economy, economia circolare e transizione ecologica, e l’offerta di strumenti dedicati come i Mutui Green, le linee di credito per l’economia circolare e i prodotti S-Loan.

Questi risultati e impegni sono riconosciuti a livello internazionale, con Intesa Sanpaolo che si posiziona ai vertici mondiali nei principali indici e ranking di sostenibilità e uguaglianza di genere, confermando il suo ruolo di leader non solo finanziario, ma anche sociale e ambientale.

Il commento dell’a. d. Messina: “Abbiamo dato avvio all’anno con il nostro miglior risultato netto di sempre nel primo trimestre”

Così ha commentato l’a. d. Carlo Messina: “I risultati raggiunti nel primo trimestre del 2025 consolidano la posizione di Intesa Sanpaolo tra le grandi banche europee e ci confermano elemento di stabilità e sviluppo per il Paese. Abbiamo dato avvio all’anno con il nostro miglior risultato netto di sempre nel primo trimestre, pari a 2,6 miliardi di euro, che corrisponde a un rendimento annualizzato del patrimonio netto (ROE) pari al 20%. Per il 2025, ci attendiamo un utile netto di ben oltre i 9 miliardi di euro, grazie al forte potenziale di crescita organica della Banca. Con una delle remunerazioni per gli azionisti più elevate nel panorama bancario europeo, quest’anno restituiremo almeno 8,2 miliardi di euro agli azionisti, considerando il saldo dividendo di maggio, il buyback di giugno e il prevedibile interim dividend di novembre. Ulteriori distribuzioni di capitale saranno quantificate a fine esercizio. In termini di valore di Borsa, ci posizioniamo tra i primi gruppi europei, con concorrenti che hanno dimensioni di bilancio ben superiori. La nostra Banca dispone di un modello di business unico in Europa, fondato sulla leadership nei servizi a famiglie e imprese, su una componente Wealth Management, Protection & Advisory di primaria importanza, su una gestione internazionale improntata all’efficienza e su un’offerta digitale tecnologicamente avanzata. A questi elementi si aggiungono la condizione di Banca ‘Zero NPL’ e un profilo ESG di eccellenza riconosciuto a livello internazionale. La solidità dei risultati, la sostenibilità della crescita, la robustezza patrimoniale e il basso profilo di rischio ci permettono di svolgere un ruolo unico a supporto dell’economia reale e sociale. Nel primo trimestre del 2025, abbiamo erogato 15 miliardi di euro a famiglie e imprese in Italia, e 21 miliardi di euro complessivamente a livello di Gruppo. Alle nostre persone sono state destinate risorse per 1,6 miliardi di euro. Il 40% dei dividendi – nel trimestre sono già maturati 1,8 miliardi di euro di dividendi – è destinato a famiglie italiane e Fondazioni azioniste. Le imposte versate nel trimestre ammontano a 1,6 miliardi di euro. Confermiamo il nostro impegno per la coesione sociale, con un programma di interventi da 1,5 miliardi di euro da realizzare entro il 2027, promosso da mille persone della Banca. A oggi, oltre 700 milioni di euro sono già stati investiti. I clienti sono al centro delle nostre strategie e prospettive di sviluppo. La loro fiducia nella solidità e nella leadership della Banca, insieme al rapporto con i nostri professionisti del credito e della consulenza, è un motore fondamentale della nostra crescita. In un contesto di volatilità dei mercati e di tassi d’interesse in evoluzione, affrontiamo le sfide da una posizione di forza grazie a un modello di business resiliente, efficiente e ben diversificato. Il risparmio affidato da famiglie e imprese ha raggiunto circa 1.400 miliardi di euro, in crescita di 45 miliardi rispetto al primo trimestre del 2024. Siamo primi nell’Eurozona per l’incidenza delle commissioni e dell’attività assicurativa sul totale dei ricavi. La forte disciplina sui costi ci consente di raggiungere il miglior risultato di sempre in termini di efficienza operativa, con un cost/income ratio al 38,0%. Il flusso contenuto di crediti deteriorati porta il costo del rischio annualizzato a 21 punti base. La generazione di capitale rimane robusta: il CET1 ratio è pari al 13,3%. Nel trimestre, abbiamo incrementato il CET1 ratio di circa 45 punti base, confermando la capacità della Banca di generare capitale in modo solido e costante. L’eccesso di capitale ci mette nelle condizioni di dare corso a distribuzioni significative a favore degli azionisti. L’innovazione tecnologica è un fattore chiave del nostro successo. Abbiamo già investito 4,4 miliardi di euro in tecnologia all’avanguardia e assunto circa 2.350 specialisti, posizionando la Banca tra i leader europei nella trasformazione digitale. Isybank, la nostra banca digitale, ha superato il milione di clienti, con una forte accelerazione nel primo trimestre del 2025, a conferma del successo della nostra strategia digitale. Siamo fortemente impegnati nella transizione ambientale. Dal 2021 al primo trimestre del 2025, abbiamo erogato 72,2 miliardi di euro a sostegno della Green Economy, di cui 13,1 miliardi di euro dal 2022 destinati all’economia circolare. Oltre il 92% dei nostri approvvigionamenti energetici proviene da fonti rinnovabili. La qualità delle nostre persone è un elemento determinante per generare risultati solidi e sostenibili. Sono orgoglioso dei risultati raggiunti e ringrazio tutte le nostre persone per il loro contributo straordinario. Il nostro modello di business ben diversificato, la nostra solidità patrimoniale e la forte capacità di generare reddito sono i pilastri del successo di Intesa Sanpaolo. Siamo convinti che il potenziale già presente all’interno del Gruppo confermerà la nostra banca leader in Europa nei prossimi anni”.