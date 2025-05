Nel teatro della politica, sovente, accade l’impensabile. Quei meccanismi che sembrano oliati e prevedibili possono incepparsi all’improvviso, rivelando quanto poco si possa dare per scontato. È quanto successo nel cuore dell’Europa, in Germania, dove un esito considerato da molti quasi certo si è scontrato con la sorprendente realtà dei fatti.

Il Voto Imprevisto nel Bundestag

Friedrich Merz, figura di spicco dell’Unione dei conservatori, non ha ottenuto i voti necessari per formare il suo governo. Il Parlamento federale tedesco (Bundestag) non ha infatti concesso la fiducia all’esecutivo di coalizione proposto, che avrebbe dovuto unire le forze della Cdu-Csu con quelle dei socialdemocratici (Spd). Un risultato che ha gelato l’aula e segna un punto di svolta inatteso.

Il conteggio finale parla chiaro, e rivela i margini strettissimi dell’insuccesso: 310 voti a favore a fronte dei 316 necessari per ottenere la fiducia. Dei 328 voti potenzialmente esprimibili dalla coalizione proposta, ben 18 “franchi tiratori” hanno scelto una strada diversa, negando il loro appoggio e determinando il clamoroso flop.

Una Crisi Senza Precedenti in un Contesto Delicato

L’incapacità di Merz di raccogliere i consensi necessari per diventare Cancelliere apre ora una crisi politico-istituzionale al buio. Si tratta di una situazione di stallo mai verificatasi prima in Germania, un evento che assume un peso ancora maggiore se considerato nel difficile contesto attuale del Paese. La “locomotiva europea”, infatti, sta attraversando un momento di recessione, complice lo stallo dell’export e le politiche protezionistiche imposte dagli USA. Tutto questo mentre l’intera Europa è chiamata ad affrontare scelte strategiche di cruciale importanza per il suo futuro.

L’atmosfera nell’Aula del Bundestag dopo l’annuncio del risultato è stata eloquente: un silenzio quasi assordante ha accolto l’esito inatteso. Tra gli ospiti, l’ex Cancelliera Angela Merkel ha osservato la scena, la cui espressione è stata descritta come attonita, quasi incredula di fronte a un tale sviluppo.

Prossimi Passi e Reazione dei Mercati

Cosa accadrà ora? Il Bundestag ha un termine di 14 giorni per tentare una nuova votazione di fiducia a Merz oppure, ipotesi ritenuta altamente improbabile, individuare un nome diverso per cercare di formare un governo. Il tempo stringe e l’incertezza regna sovrana.