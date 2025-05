Amplifon ha annunciato i risultati finanziari relativi al primo trimestre del 2025, delineando un quadro di performance resiliente in un contesto globale non privo di complessità. I dati mostrano una crescita dei ricavi e un miglioramento della redditività, confermando la capacità del Gruppo di navigare le dinamiche del mercato dell’audiologia.

Crescita dei Ricavi e Contesto Operativo

I ricavi consolidati hanno raggiunto 587,8 milioni di euro nel primo trimestre 2025, segnando un solido incremento del 2,6% sia a cambi costanti che correnti rispetto allo stesso periodo del 2024. Questo risultato è stato conseguito nonostante diverse variabili che hanno moderato la spinta, tra cui circa 1,5 giorni lavorativi in meno rispetto all’anno precedente, una base comparativa particolarmente robusta nel 2024, e un contesto di mercato descritto come debole, specialmente negli Stati Uniti.

Redditività in Espansione

Un dato di particolare rilievo è l’andamento della redditività. L’EBITDA adjusted, un indicatore che esclude elementi inusuali o non correlati alla gestione operativa per offrire una visione più chiara della performance ricorrente, si è attestato a 140,4 milioni di euro, con un aumento del 3,4% rispetto al primo trimestre 2024. L’incidenza dell’EBITDA adjusted sui ricavi ha raggiunto il 23,9%, superando il già elevato 23,7% registrato l’anno precedente. Questo miglioramento è stato trainato principalmente dal miglioramento della redditività nell’area EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa).

Risultato Netto e Flussi di Cassa

Il risultato netto adjusted si è attestato a 41,6 milioni di euro, in leggero calo rispetto ai 44,1 milioni di euro del primo trimestre 2024. Questa flessione è attribuibile principalmente a maggiori ammortamenti, conseguenza dei significativi investimenti effettuati dal Gruppo nel proprio business, e all’incremento degli oneri finanziari. Il free cash flow è stato pari a 18,5 milioni di euro, dopo investimenti (Capex) per 31,6 milioni di euro. Questo dato si confronta con i 37,2 milioni di euro generati nello stesso periodo del 2024.

Posizione Finanziaria

L’indebitamento finanziario netto al 31 marzo 2025 era pari a 996,6 milioni di euro, in aumento rispetto ai 961,8 milioni di euro di fine dicembre 2024. L’incremento riflette gli investimenti complessivi per oltre 80 milioni di euro destinati a Capex, operazioni di M&A (fusioni e acquisizioni) e riacquisto di azioni proprie. Di conseguenza, la leva finanziaria (rapporto tra indebitamento finanziario netto ed EBITDA adjusted degli ultimi dodici mesi) è aumentata leggermente a 1,67x dal 1,63x di fine 2024.

Chiari come non mai: La Nuova Reporting Adjusted

A partire da questo trimestre, Amplifon ha modificato la rappresentazione di alcuni indicatori finanziari, introducendo esplicitamente l’uso di metriche “adjusted”. L’obiettivo è fornire una visione più trasparente e confrontabile della performance operativa del Gruppo, isolando gli effetti di oneri o proventi considerati inusuali, infrequenti o non strettamente legati alla gestione corrente. Questa scelta è in linea con le pratiche di mercato e mira a facilitare la comprensione dell’andamento economico-finanziario per gli stakeholder.

Redditività a livello record

Enrico Vita, nella foto, CEO di Amplifon, ha commentato i risultati dichiarando: “Abbiamo iniziato l’anno con solidi risultati, che dimostrano la forza della nostra azienda e del nostro modello di business anche in un contesto complesso. Nel primo trimestre abbiamo registrato una crescita dei ricavi del +2,6%, nonostante una base comparativa particolarmente forte, minori giorni lavorativi e un mercato debole a livello globale. La redditività ha raggiunto un livello record per il periodo, con un miglioramento di +20 punti base rispetto all’ottima performance del primo trimestre dello scorso anno grazie soprattutto alla migliore profittabilità dell’area EMEA, mentre continuiamo a investire sulle nostre priorità strategiche. Guardando al futuro, confermiamo il nostro outlook per il 2025 e la prevista accelerazione della crescita dei ricavi già dal secondo trimestre, trainata in particolare dal mercato francese”.