Villa Erba, la società che fornisce servizi e ospitalità nell’omonima villa sul lago di Como, ha chiuso il 2024 con un utile in crescita del 21% a 2,25 milioni di euro e distribuirà ai soci 179.982 euro in dividendi, equivalenti a 0,09 euro per azione. Questa decisione è stata presa durante l’assemblea che ha approvato il bilancio.

Claudio Taiana, al suo secondo mandato, ha presentato i risultati, sottolineando un valore della produzione pari a 22.568.061 euro, con un incremento del 30,86%. Dopo la distribuzione dei dividendi, il residuo utile di 1.424.395 euro sarà destinato a riserva straordinaria.

Tra i progetti attualmente in corso, viene menzionata la riqualificazione delle ex serre nel Galoppatoio, che prevede la creazione di un punto ristoro. Sarà inoltre avviata la digitalizzazione delle camere dedicate a Luchino Visconti, attraverso un progetto che rivoluzionerà i contenuti dello spazio espositivo attuale, utilizzando tecnologie digitali innovative, come proiezioni immersive, racconti audio-visivi e giochi di luci e suoni. In aggiunta, è in fase avanzata la riqualificazione completa dell’area dell’ex Galoppatoio, il cui progetto architettonico e paesaggistico mira a realizzare un parco multifunzionale.

Piero Bonasegale, direttore generale di Villa Erba, ha commentato: “Il percorso intrapreso è quello giusto e, salvo eventi esterni imprevedibili, l’obiettivo per il 2025, visto gli strepitosi risultati degli ultimi due anni, è il mantenimento e, a tal fine, sono fiducioso che potremo consolidare i risultati ottenuti.”