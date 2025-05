“Tratteniamo in Italia i giovani talenti e i futuri leader del Paese ed evitiamo che fuggano all’estero attratti da migliori condizioni di lavoro“. È questo l’obiettivo dichiarato del primo Policy Hackathon Nazionale in programma per domani, organizzato con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT). L’evento si terrà nel Salone degli Arazzi della sede di Via del Corso a Roma. Gli esiti più significativi della giornata verranno poi comunicati durante l’incontro pubblico delle 16 al MIMIT alla presenza del Ministro Adolfo Urso, e alla RSW25 il 7 e 8 maggio al Gazometro di Roma. L’ingresso all’evento pubblico e alla RSW25 è gratuito, previa registrazione sul sito: romestartupweek.com.

Un Fenomeno Preoccupante: I Numeri della “Diaspora”

Imprenditori, innovatori, creatori di Startup, rappresentanti delle Istituzioni e delle Università, invitati all’evento, lavoreranno per elaborare una serie di proposte concrete con lo scopo di arginare e risolvere uno dei problemi attuali più preoccupanti del nostro Paese: la fuga dei talenti e dei giovani che emigrano all’estero e spesso non fanno più ritorno. I dati recenti sono drammatici: si registra un +36% di giovani che, anno dopo anno, lasciano l’Italia per lavorare o fare impresa all’estero. Dal 2011 circa 700.000 persone dai 18 ai 34 anni sono andate via dal nostro Paese, 191.000 solo lo scorso anno (+20,5% rispetto al 2023). Le cause individuate includono stipendi bassi e un mercato del lavoro fragile. A ciò si aggiungono il basso numero di laureati e il tasso elevato di NEET (giovani che non studiano, non lavorano e non si formano), fattori che ci rendono uno dei Paesi meno attraenti per gli stranieri e uno dei più arretrati a livello globale in certi indicatori.

Dalle Proposte dell’Hackathon alla Rome Startup Week 2025

Per mettere un freno a questa diaspora di talenti e competenze, la RSW25 (Rome Startup Week 2025), Festival internazionale che unisce competenze, talenti e investitori per promuovere l’Italia come Hub dell’innovazione, si propone come piattaforma di discussione e approfondimento, partendo proprio dai risultati del Policy Hackathon. La manifestazione si terrà il 7 e 8 maggio al Gazometro di Roma, e prevede 30 talk e tavole rotonde con oltre 60 relatori italiani e internazionali in rappresentanza del mondo delle imprese e delle Startup più innovative, delle Università, delle Regioni e delle Istituzioni.

I Temi Strategici e la Blue Economy

La RSW25 si articolerà su 4 temi strategici: HUMAN CENTRIC, dedicato alla crescita professionale, salute e benessere degli imprenditori; SUSTAINABLE IMPACT, focus su Startup e Tecnologie per un futuro sostenibile; FROM TALENT TO FOUNDER, per fornire competenze a chi vuole lanciare una Startup; e HYPERGROWTH, rivolto a Imprenditori e Venture Capital interessati alla crescita accelerata. In contemporanea con RSW25, sempre negli spazi del Gazometro, si terrà la V° Edizione del ‘Blue Planet Economy Expoforum’, organizzata con Fiera Roma. Questo appuntamento accende i riflettori sull’innovazione e sullo sviluppo sostenibile in chiave “blu”, con due giorni dedicati alla blue economy, focalizzati sulle sfide più urgenti dei nostri tempi: energia, mobilità, ambiente e formazione.

Organizzazione e Esperienza al Gazometro

La Rome Startup Week 2025 è organizzata dall’Associazione Roma Startup, in collaborazione con MIMIT; MAECI ed Italian Trade Agency; Regione Lazio e Camera di Commercio di Roma; Future4 Comunicazione; Orange Media Group e The Growth Kitchen. All’interno del Gazometro, oltre agli incontri nella business lounge, saranno disponibili per i visitatori alcune aree bar e ristoro gestite dall’Associazione Abili Oltre (www.abilioltre.org), con un team integrato di persone abili, con disabilità e fragilità sociale che servirà prodotti tipici. Durante l’evento, per tutti i partecipanti alla RSW25, è previsto un DJ set con RDS.