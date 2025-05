Un accordo di vasta portata scuote il settore delle infrastrutture energetiche e della distribuzione di carburanti. Sunoco, nella foto il presidente e Ceo Joseph Kim, società statunitense leader nel suo campo, e Parkland, azienda canadese attiva nella distribuzione, commercializzazione e vendita al dettaglio di carburanti, hanno stretto un accordo definitivo. In base a questo patto, Sunoco acquisirà tutte le azioni in circolazione di Parkland in una transazione che combina contanti e azioni, valutata circa 9,1 miliardi di dollari, inclusi i debiti contratti.

I Dettagli Finanziari dell’Acquisizione

Nell’ambito di questa complessa operazione, Sunoco ha in programma di costituire una nuova società, una limited liability company del Delaware, che sarà quotata in Borsa. Questa nuova entità, denominata SUNCorp, deterrà quote di Sunoco su una base di conversione di un’unità ordinaria Sunoco per ogni quota SUNCorp in circolazione. Secondo i termini stabiliti dall’accordo, gli azionisti di Parkland riceveranno 0,295 unità SUNCorp e 19,80 dollari canadesi per ciascuna azione Parkland. Questa offerta implica un premio del 25% calcolato sulla base dei prezzi medi ponderati per i volumi (VWAP) a 7 giorni di Parkland e Sunoco al 2 maggio 2025. In alternativa, gli azionisti di Parkland avranno la possibilità di scegliere di ricevere 44,00 dollari canadesi per azione Parkland in contanti o 0,536 unità SUNCorp per ciascuna azione Parkland.

Finanziamento e Tempistiche Previste

Per coprire la parte in contanti del corrispettivo proposto, Sunoco ha già ottenuto un prestito ponte a 364 giorni di 2,65 miliardi di dollari. L’operazione ha ricevuto un’approvazione unanime dai consigli di amministrazione di entrambe le società, segnale di forte allineamento strategico. Si prevede che la conclusione della transazione avvenga nella seconda metà del 2025, subordinatamente alle approvazioni regolamentari e al soddisfacimento delle consuete condizioni di chiusura.