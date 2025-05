Il Premio di Risultato aziendale, frutto dell’Accordo con le sigle sindacali e valido per il triennio 2023-2025, definisce obiettivi di ricavi, redditività e sostenibilità e prevede cifre incrementali al crescere dei risultati. Avendo superato gli obiettivi, il surplus è stato redistribuito come previsto dall’Accordo e il Premio di Risultato 2024 erogato è di 1.937 € a testa.

La Visione B Corp e la Condivisione del Valore

La scelta di condividere i risultati positivi con i lavoratori e le lavoratrici è fondata in una visione aziendale che considera la sostenibilità un impegno concreto e quotidiano, che attraversa tanto la sfera di impatto sociale quanto quella ambientale. Come società certificata B Corp, Ponti si impegna a generare valore condiviso, mettendo al centro le persone, il loro benessere e la qualità delle relazioni all’interno dell’impresa. La decisione di distribuire parte dell’utile extra tra tutti i dipendenti è espressione di questo approccio: la crescita dell’azienda si traduce in un riconoscimento tangibile del contributo di chi ogni giorno partecipa al suo sviluppo. Un principio che ispira anche la struttura del premio di risultato, il quale lega l’erogazione del beneficio a parametri di sostenibilità oltre che di performance economica.

“Essere una B Corp per noi non è una certificazione da esibire, ma un impegno quotidiano che guida ogni nostra scelta, a partire dalla relazione con le persone che lavorano in azienda. La condivisione del valore generato è una conseguenza naturale di questa visione: significa riconoscere il merito, rafforzare il senso di appartenenza e costruire un’impresa più giusta, dove il benessere collettivo va di pari passo con la crescita economica. In Ponti crediamo che la sostenibilità sociale inizi proprio da qui: dalla cura delle relazioni e dal rispetto per chi ogni giorno contribuisce a costruire il nostro futuro” ha dichiarato la Vicepresidente di Ponti Lara Ponti (nella foto) .

Ponti conferma così il proprio impegno verso un modello aziendale fondato sull’ascolto, sulla trasparenza e sulla sostenibilità integrale, in cui la valorizzazione del lavoro e la cura delle relazioni costituiscono una parte essenziale della sua identità. In quest’ottica, continuano a essere potenziate le politiche di welfare aziendale, come evidenziato nell’ultima Relazione di impatto.

Welfare Aziendale e Nuove Iniziative per le Persone

Tra queste l’azienda ha introdotto, nel 2024 in via sperimentale, ora nel 2025 in modo definitivo, la settimana corta per i dipendenti dell’area di produzione. Quattro giorni feriali senza riduzione di orario e tre di riposo, una misura finalizzata ad accrescere il benessere personale e familiare dei lavoratori e a promuovere nel complesso l’efficientamento energetico. Sempre in ottica di cura del personale, Ponti ha definito l’avvio della banca ore solidale, che consente ai dipendenti di donare le proprie ore di permesso e ferie eccedenti ai colleghi con necessità di assistenza familiare. Le persone rappresentano per Ponti il motore del successo.

Impegno per la Parità di Genere e l’Inclusività

Da anni l’azienda opera per promuovere la parità di genere, l’inclusività e l’integrazione retributiva. Nel 2023 il 42% del personale impiegato è costituito da donne ed è stato colmato il gender pay gap, un risultato eccezionale che si traduce in un +0,7% a favore delle donne rispetto la media nazionale pari al -6.2% (Istat 2021).