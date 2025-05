A Roma, le proprietà di lusso valgono fino a 15mila euro al metro quadro e gli acquirenti di fascia alta cercano immobili già ristrutturati e “chiavi in mano”. È quanto emerge dal Global Property Handbook di BARNES, gruppo internazionale dell’immobiliare di pregio e dei servizi del lusso legati all’art de vivre, presentato oggi presso la sede romana in Piazza della Minerva 78.

La Capitale si conferma anche quest’anno una delle città più attrattive d’Italia a livello internazionale e si posiziona tra le prime dieci destinazioni del BARNES City Index, la classifica delle località più apprezzate dal mercato luxury.

I Dati e le Aspettative per il Futuro

“Gli acquirenti di fascia alta sono attratti dalla storia e dalla cultura millenaria della Capitale, e per gli immobili più esclusivi, magari con vista sul Colosseo o sui Fori Imperiali, è facile raggiungere picchi di 15mila euro al metro quadro”, ha commentato Giovanni Gargano, nella foto, CEO di Barnes Roma. “Nel 2026 ci aspettiamo un ulteriore incremento dei prezzi ma anche delle compravendite: il Giubileo ha convogliato l’attenzione di molti investitori immobiliari, che hanno acquistato in vista di un significativo ritorno, ma il mercato non ha risposto alle attese. È molto probabile che nei prossimi cinque anni si assisterà a una riconversione della destinazione d’uso degli immobili, da turistico a residenziale, ma il Giubileo ha dato una spinta significativa in termini di rinnovamento infrastrutturale e miglioramento del decoro urbano, entrambi elementi molto richiesti dal segmento premium”.

Secondo BARNES Roma, la crescente domanda degli acquirenti internazionali – principalmente statunitensi, inglesi e francesi – si orienta verso immobili “chiavi in mano”: edifici completamente ristrutturati ed efficienti dal punto di vista energetico, molto richiesti sia come prima sia come seconda casa. Apprezzata anche la vicinanza ai principali servizi, la presenza di spazi esterni e la vista sui monumenti iconici della città.

BARNES Investe sull’Italia: Roma Cuore Strategico

“A livello globale, Roma e l’Italia hanno un potenziale straordinario. È per questo che abbiamo voluto inaugurare la nostra sede romana, decidendo di investire nel mercato capitolino in un momento delicato per il comparto del Real Estate”, ha aggiunto Thibault de Saint Vincent, Presidente di BARNES. “A breve saremo anche a Venezia e Ostuni, presidiando così l’Italia da Nord a Sud al fine di offrire un servizio capillare ai nostri clienti”.

“La nostra sede romana, situata tra il Pantheon e l’Hotel della Minerva, rappresenta un simbolo di mediazione tra la storia di Roma e il suo futuro”, ha commentato Luca Pietro Ungaro, Managing Director BARNES Italia. “Nei prossimi anni assisteremo a una crescita consistente del turismo di lusso, che porterà con sé un miglioramento delle infrastrutture e quindi anche un incremento della domanda di immobili da parte della fascia luxury. In tale prospettiva, la sede di Roma riveste un’importanza strategica per il Gruppo, sia perché la Capitale è una città d’arte, sia per il flusso di mercato che la collega alle nostre due sedi di Milano e di Porto Cervo”.