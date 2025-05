(di Katherine Puce) Nato come strumento per misurare il tempo, è con il wearable che l’orologio si trasforma e rivoluziona il modo in cui interagiamo con la tecnologia. Da semplice accessorio meccanico a compagno intelligente del quotidiano, il passaggio dall’orologio tradizionale ai dispositivi indossabili segna un cambio di paradigma. Non serve più solo per sapere che ora è, ma per monitorare la salute, tracciare l’attività fisica, ricevere notifiche e restare connessi. Una tecnologia indossabile che, in realtà, affonda le sue radici già nell’Ottocento, quando gli orologi a pendaglio venivano portati come collane, segnando i primi tentativi di coniugare funzionalità e accessibilità.

L’inizio dell’era wearable

La vera svolta epocale avviene però negli anni ’60, quando i pionieri Edward Thorp e Claude Shannon realizzano un dispositivo nascosto in una scarpa per prevedere i risultati della roulette, dando vita a uno dei primi veri computer indossabili.

Negli anni successivi, saranno marchi come Casio e Seiko a raccogliere l’eredità dell’innovazione, integrando calcolatrici e altre funzioni avanzate nei loro orologi, portando così i wearable nel mercato di massa e contribuendo alla loro diffusione.

Saranno i precursori dei primi smartwatch, che solo a partire dagli anni duemila si affermeranno a livello globale, diventando il mercato di maggiore investimento per colossi come Apple, Samsung e altre grandi aziende tech a partire dal 2015. Il settore, però, nonostante il suo boom, ha registrato per la prima volta una contrazione significativa alla chiusura del 2024, con un calo del 7% secondo Counterpoint Research, dovuto a minori investimenti e al rallentamento nell’uscita di nuovi modelli.

Dal polso agli occhi

Un altro fattore determinante nel rallentamento del mercato degli smartwatch è l’evoluzione stessa del settore. Infatti mentre la crescita degli orologi intelligenti rallenta, il mercato wearable si espande ben oltre il polso. Nuove categorie di dispositivi stanno guadagnando terreno, in particolare gli occhiali smart, che iniziano a rappresentare una frontiera promettente per applicazioni che spaziano dalla realtà aumentata alla produttività personale.

La corsa tra ByteDance, Meta e Google

Negli ultimi mesi, questa fetta di mercato sta vivendo una forte accelerazione e una competizione sempre più rilevante su scala globale. ByteDance, società tecnologica cinese e casa madre di TikTok, si prepara infatti a un nuovo salto strategico con lo sviluppo di un dispositivo indossabile dotato di intelligenza artificiale, segnando il suo ingresso ufficiale nel settore degli smart glasses. Un investimento che punta a competere con i Ray-Ban Meta di Meta e gli occhiali intelligenti di Google.

Da un lato, Meta ha ampliato la distribuzione europea dei suoi Ray-Ban smart glasses, introducendo funzionalità come la traduzione simultanea multilingue e il riconoscimento visivo contestuale; dall’altro, anche Google ha presentato ad aprile, al TED 2025 di Vancouver, i suoi smart glasses basati sulla piattaforma Android XR e integrati con Gemini, capaci di mostrare informazioni contestuali in tempo reale e potenzialmente dotati di riconoscimento facciale.

Insomma, una competizione tra colossi che rappresenta l’apice dell’evoluzione del mercato wearable e il nuovo epicentro della tecnologia indossabile.

Il confine tra utilità e sorveglianza

Ma se da una parte tutto questo apre a maggiore connessione e innovazione, come dimostra anche la stampa 3D applicata all’eyewear, dall’altra questa accelerazione impone riflessioni sempre più urgenti sul tema della privacy. Il riconoscimento facciale introdotto negli occhiali Google potrebbe infatti rappresentare un rischio per il consenso, permettendo l’identificazione di volti in qualsiasi momento ed esponendo chiunque alla raccolta indiscriminata di informazioni e dati personali, senza alcun permesso preventivo.

Dunque, è proprio attraverso i nostri occhi che l’evoluzione del wearable potrebbe ridefinire i confini dell’esperienza digitale, evidenziando al contempo l’urgenza di nuove e chiare regolamentazioni.