Intesa Sanpaolo (nella foto, l’a. d. Carlo Messina) ha riconosciuto il merito di otto aziende operanti a Milano e nella sua provincia, distintesi per l’adozione di criteri ESG (Environmental, Social, Governance). Il riconoscimento è avvenuto nell’ambito di “Crescibusiness Progettiamo Sostenibile in Tour”, un programma dedicato alla valorizzazione delle imprese artigiane, del commercio, del turismo e della ristorazione.

La cerimonia di premiazione, guidata dal Direttore Regionale Milano Monza e Brianza di Intesa Sanpaolo, Pierluigi Monceri, ha visto la consegna di targhe di merito alle realtà selezionate. Queste aziende si sono distinte per:

La riduzione dell’utilizzo di risorse naturali e dei rifiuti.

L’alta percentuale di presenza femminile.

Le ore dedicate alla formazione dei dipendenti.

L’elevato livello di soddisfazione dei clienti.

La capacità di valorizzare le eccellenze del territorio.

Tra le 120 aziende premiate a livello nazionale, le otto milanesi si sono particolarmente distinte.

Le Aziende Premiate nel Dettaglio

Ecco le aziende premiate e i loro tratti distintivi:

SuperForma Srl (Milano): Studio di design e fabbricazione digitale orientato all’economia circolare.

Studio di design e fabbricazione digitale orientato all’economia circolare. Trama di Trapasso Matteo (Milano): Il micro-panificio più piccolo d’Europa, con un modello produttivo sostenibile.

Il micro-panificio più piccolo d’Europa, con un modello produttivo sostenibile. Unico Bar sas di Bao Yinlin (Milano): Ristorante-pizzeria che valorizza gli impasti artigianali.

Ristorante-pizzeria che valorizza gli impasti artigianali. Amadeus coffee&shop (Milano): Cucina asiatica d’asporto che utilizza ingredienti biologici.

Cucina asiatica d’asporto che utilizza ingredienti biologici. Le tre caravelle sas (Fizzonasco di Pieve Emanuele): Ristorante di riferimento per la comunità locale.

Ristorante di riferimento per la comunità locale. Cr Immobiliare Srls (Rozzano): Agenzia immobiliare impegnata in progetti di edilizia green.

Agenzia immobiliare impegnata in progetti di edilizia green. Induzione Lombarda snc (Rodano): Azienda specializzata in trattamenti a induzione con un approccio sostenibile.

Azienda specializzata in trattamenti a induzione con un approccio sostenibile. Mobi Autonoleggio Srl (Magnago): Società di logistica alimentare apprezzata per flessibilità e puntualità.

Le Dichiarazioni di Pierluigi Monceri

Il Direttore Regionale Milano Monza e Brianza di Intesa Sanpaolo, Pierluigi Monceri, ha dichiarato:

«Le storie aziendali premiate a Milano e provincia sono esempi virtuosi di un’imprenditoria che ha saputo adottare soluzioni concrete per migliorare il proprio profilo di sostenibilità, aprendosi a nuovi mercati e opportunità. Processi che incoraggiamo e supportiamo in tutte le imprese che siano PMI, startup o piccole aziende a gestione individuale e familiare, facendo rete con tutti gli attori economici. Abbiamo contribuito nel nostro territorio con oltre 3,5 miliardi di credito erogato lo scorso anno a famiglie e imprese. Per tutto il 2025 abbiamo, inoltre, azzerato le commissioni da micropagamenti POS fino a 10 euro, una misura di grande attenzione che risponde alle esigenze delle realtà commerciali più piccole».

Sostegno alla Transizione Sostenibile

Intesa Sanpaolo, in collaborazione con Gruppo Cerved, Intrum, Regalgrid e Monitor Deloitte, offre alle aziende premiate un percorso di visibilità e sviluppo nei tre ambiti ESG, oltre a prodotti dedicati come gli S-Loan Progetti Green. Questo programma rientra nel piano nazionale Crescibusiness, che ha messo a disposizione 5 miliardi di euro per progetti di digitalizzazione, sostenibilità e sviluppo.