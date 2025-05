Ottime notizie per il gruppo MAIRE (nella foto, l’a. d. Alessandro Bernini). La società ha annunciato che le proprie controllate TECNIMONT e KT-Kinetics Technology si sono aggiudicate nuove aggiudicazioni per un valore complessivo di circa USD 1,1 miliardi. Questi contratti riguardano importanti attività nel settore dell’energia e della transizione energetica.

Progetti Strategici Tra Asia ed Europa

Le nuove commesse si dividono in due aree principali: attività di ingegneria, procurement e costruzione (EPC) per la realizzazione di un progetto di trattamento gas, e servizi di ingegneria ad alto valore aggiunto forniti da società del gruppo NEXTCHEM per lo sviluppo di impianti di biocarburanti. Questi progetti sono stati aggiudicati da parte di importanti clienti internazionali in Asia Centrale ed Europa, riconoscendo le capacità del gruppo MAIRE.

Capacità e Presenza Globale Rafforzate

Le aggiudicazioni sono state ottenute grazie alle indiscusse capacità di ingegneria di MAIRE nel gestire grandi progetti complessi. Questi successi non solo confermano la leadership tecnologica del Gruppo, ma rafforzano ulteriormente la presenza industriale di MAIRE in aree considerate vitali per la sicurezza energetica globale.

Prossimi Passi e Dettagli in Arrivo

La società ha infine comunicato che ulteriori dettagli relativi a questi importanti progetti saranno forniti al completamento di alcune formalità attualmente in fase di finalizzazione tra le parti coinvolte.