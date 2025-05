E’ un brutto 2025 per il settore del libro in Italia. I primi dati disponibili per l’anno in corso mostrano segnali di rallentamento per l’editoria italiana di varia, quella che troviamo comunemente nelle librerie fisiche e online, così come nella grande distribuzione, rivolta sia agli adulti che ai ragazzi.

Nei primi tre mesi del 2025, il mercato ha registrato una flessione del 3,4% rispetto allo stesso periodo del 2024. Questo calo si manifesta sia in termini di copie vendute che di valore per i consumatori. La perdita è quantificabile in quasi un milione di copie acquistate (esattamente 810mila), corrispondenti a una minor spesa da parte dei lettori pari a 11,9 milioni di euro. Questi numeri, elaborati dall’ufficio studi dell’Associazione Italiana Editori (Aie) su rilevazioni di NielsenIQ-GfK, indicano una partenza d’anno che richiederà attenta valutazione da parte di tutti gli operatori.

Analisi e Confronto al Salone di Torino

Questi dati sull’editoria di varia saranno al centro di un importante incontro organizzato dall’Aie in occasione del Salone Internazionale del Libro di Torino. L’appuntamento è fissato per il 16 maggio, in sala Rossa, dalle 10.30 alle 12.30, con il titolo eloquente: “‘Il mercato del libro nei primi mesi del 2025′”. Per la prima volta, l’analisi includerà anche i dati relativi all’editoria scolastica e universitario professionale, oltre alle stime sull’andamento dei canali trade.

A discutere di questa situazione e delle prospettive future saranno i vertici dell’associazione e rappresentanti chiave del settore. L’incontro, moderato da Sabina Minardi de L’Espresso, vedrà gli interventi introduttivi del presidente di Aie Innocenzo Cipolletta, nella foto, seguiti dalle analisi specifiche per settore presentate dai presidenti dei gruppi Aie: Lorenzo Armando per i Piccoli editori, Renata Gorgani per l’Editoria di varia, Maurizio Messina per l’Accademico Professionale e Roberto Devalle per l’Educativo. Seguirà un approfondimento cruciale sulle sfide del mercato, l’andamento dei canali e dei generi con la partecipazione di figure di spicco come Paolo Ambrosini (Associazione Librai Italiani Confcommercio), Isabella Ferretti (66thand2nd), Andrea Giunti (Gruppo Giunti), Stefano Mauri (Gruppo editoriale Mauri Spagnol), Barbara Nardi (Gruppo Feltrinelli), Alberto Ottieri (Messaggerie) ed Enrico Selva Coddè (Gruppo Mondadori).

Il Confronto con il Ministro della Cultura

Ma il dibattito sul futuro del libro non si ferma qui. A testimonianza dell’importanza strategica del settore, il giorno precedente, il 15 maggio, alle 15, in sala Magenta, si terrà un incontro diretto tra il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, e i rappresentanti dell’intera filiera del libro. Questo appuntamento, intitolato ‘Per una politica del libro in Italia’, è organizzato dall’Aie in collaborazione con le principali associazioni che rappresentano editori indipendenti, librai (sia Confcommercio che Confesercenti), librai cattolici, cartolai e bibliotecari. Al centro della discussione ci sarà lo stato di salute complessivo del mondo del libro in Italia e, soprattutto, le politiche concrete per favorire la crescita della lettura nel nostro Paese.

Questi appuntamenti al Salone del Libro di Torino si configurano dunque come momenti fondamentali per analizzare le dinamiche attuali del mercato editoriale e per delineare possibili strategie future, sia a livello di settore che in collaborazione con le istituzioni, con l’obiettivo comune di sostenere e rilanciare il mondo del libro e la lettura in Italia.