Sono 39mila le imprese manifatturiere con almeno 10 addetti che hanno dichiarato di aver intrapreso nel 2021-2022 almeno una misura per migliorare la sostenibilità ambientale delle loro attività, corrispondenti al 59% del totale. Queste imprese impiegano circa 2 milioni di lavoratori (75,4%) e generano un valore aggiunto di 217 miliardi, pari all’81,6%, che rappresenta il 70,9% dell’intera manifattura. Questo emerge da un’analisi condotta dall’Istituto Nazionale di Statistica.

Tra le azioni intraprese, il monitoraggio dell’inquinamento ambientale risulta essere la più comune, attuata dal 36,8% delle imprese manifatturiere con almeno 10 addetti. Tuttavia, la percentuale scende al 9,9% se si considera il monitoraggio specifico della CO2. È importante anche il dato relativo alle imprese che utilizzano materiali riciclati, che costituiscono il 20,7% del totale delle imprese manifatturiere con almeno 10 dipendenti.

Circa 27mila imprese manifatturiere con almeno 10 addetti hanno effettuato investimenti per gestire in modo più efficiente e sostenibile l’energia e i trasporti, rappresentando il 42,0% del totale. Tra queste, l’installazione di macchinari, impianti e apparecchiature ad alta efficienza energetica è la più diffusa (61,9%), così come la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (42,0%), particolarmente evidente nelle grandi imprese con 250 addetti e oltre.

Il Mezzogiorno spicca per un maggiore utilizzo e investimento in fonti energetiche rinnovabili. I settori della Farmaceutica, della Chimica e degli articoli in Gomma e Plastica registrano l’incidenza più alta di imprese che hanno implementato azioni per migliorare l’impatto ambientale, pari rispettivamente al 72,6%, 76,0% e 73,8%. Anche gli investimenti per la gestione dell’energia e dei trasporti sono elevati, con percentuali del 61,5% per la farmaceutica, 53,8% per la chimica e 52,5% per gomma e plastica.

L’analisi mette in evidenza una relazione positiva tra sostenibilità e produttività, anche se questa appare limitata alle sole imprese maggiormente impegnate nella salvaguardia ambientale. Queste ultime presentano un livello di sostenibilità medio e alto, specialmente in relazione all’uso di fonti rinnovabili e all’efficienza energetica.