I prezzi del petrolio hanno subito un forte ribasso all’alba in Asia, in seguito alla decisione dell’Opec+ di incrementare la produzione per il secondo mese consecutivo. Il West Texas Intermediate (Wti) ha registrato una flessione del 3,8%, scendendo a 56,08 dollari al barile, mentre il Brent è calato del 3,5%, arrivando a 59,17 dollari.

Nelle ore successive, il greggio ha tentato di recuperare, rimanendo comunque sotto la soglia di positività: il Wti ha ridotto le perdite al -2,9%, attestandosi a 56,6 dollari al barile, mentre il Brent ha registrato un -2,6%, arrivando a 59,7 dollari al barile.

Sabato scorso, i sette produttori del cartello, guidati dall’Arabia Saudita, hanno deciso di aumentare la produzione nel mese di giugno di ulteriori 411.000 barili al giorno, appena un mese dopo l’aumento di pari valore annunciato a sorpresa per maggio. Questa scelta rappresenta quasi il triplo dei 140.000 barili al giorno inizialmente previsti da Goldman Sachs.