Vard, controllata norvegese del Gruppo Fincantieri fra le prime società al mondo nella realizzazione di navi speciali, ha firmato un nuovo contratto per la progettazione e costruzione di una Commissioning Service Operation Vessel (CSOV) con Dong Fang Offshore (DFO), uno dei maggiori fornitori di unità di supporto offshore nella regione dell’Asia-Pacifico. L’accordo rappresenta l’esercizio di un’opzione prevista nel contratto siglato con DFO nell’aprile di quest’anno per una nave Offshore Subsea Construction (OSCV). Si tratta della terza unità CSOV che Vard costruirà per questo cliente, dopo le prime due ordinate nel maggio 2024.

Design Innovativo e Sostenibilità

La nuova unità sarà basata sul design VARD 4 39, appositamente concepito per DFO, con una piattaforma altamente versatile e attrezzata per operazioni di supporto sostenibile ai parchi eolici, sia durante le fasi di servizio che di installazione. Progettata per garantire la massima flessibilità per le future esigenze operative, la nave si distinguerà per il ridotto impatto ambientale grazie a impianti di propulsione e macchinari ad alta efficienza, elevate capacità di manovrabilità in mare, stabilità e un’elevata precisione nel mantenimento della posizione. e ha la possibilità di installare un sistema modulare per la riparazione di cavi in fibra ottica e cavi di alimentazione.

Caratteristiche Tecniche Avanzate

La nave, lunga circa 102,7 metri e larga 19,5 metri, sarà dotata di una gru completamente elettrica, di un sistema walk-to-work, del sistema SeaQ Integrated Bridge, di un pacchetto di alimentazione e sistema di automazione. Inoltre, sarà equipaggiata con un sistema di accumulo di energia da 1.240 kWh per la propulsione ibrida, la predisposizione per la connessione a terra, un sistema di recupero del calore e tecnologie innovative per il riscaldamento, la ventilazione e l’aria condizionata (HVAC). La nave potrà ospitare fino a 120 persone in cabine di elevato standard.

Costruzione in Vietnam

La nave sarà costruita, allestita e consegnata presso il cantiere Vard di Vung Tau in Vietnam, con consegna prevista nel primo trimestre del 2028.

La Visione di Fincantieri

Pierroberto Folgiero, nella foto, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fincantieri, ha dichiarato: “Questo accordo sottolinea il nostro ruolo di leader globale nella cantieristica navale, sempre più considerata come leva geopolitica strategica. La nostra presenza in Vietnam dimostra la competitività di Fincantieri nel mercato asiatico, dove vediamo un significativo potenziale di crescita. Il cantiere Vard Vung Tau rappresenta l’esempio concreto di come l’eccellenza operativa, la pianificazione accurata e una forte determinazione possano trasformare le sfide tradizionali in punti di forza distintivi, rendendolo un asset chiave all’interno della nostra rete produttiva globale.”