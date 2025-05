Per il mese di aprile 2025, il prezzo di riferimento del gas per un nuovo cliente tipo è fissato a 107,92 centesimi di euro per metro cubo, con una diminuzione dell’8,1% rispetto a marzo. Questa informazione è stata comunicata dall’Arera, che ha reso noto il valore della materia prima nel Servizio di tutela della vulnerabilità.

Nel mese di aprile, le quotazioni all’ingrosso del gas hanno registrato un ulteriore calo rispetto a marzo. L’Autorità spiega che il prezzo della sola materia prima per i clienti nel servizio di tutela della vulnerabilità ammonta a 37,60 euro a MWh.

L’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente ha aggiornato le condizioni del servizio di tutela della vulnerabilità del gas per aprile 2025, specificando che i 107,92 centesimi di euro per metro cubo sono suddivisi come segue: 43,61 centesimi (40,41% del totale della bolletta) per la spesa relativa alla materia gas naturale, che comprende approvvigionamento e attività connesse; 6,02 centesimi (5,58% del totale) per la vendita al dettaglio; 23,20 centesimi (21,50% del totale) per il trasporto e la gestione del contatore, includendo i servizi di distribuzione, misurazione, trasporto, perequazione della distribuzione e qualità; 3,31 centesimi (3,07% del totale) per oneri di sistema; e infine 31,78 centesimi (29,44% del totale) per imposte.