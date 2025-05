Donald Trump, è tornato sotto i riflettori con una serie di affermazioni che spaziano dalla politica interna alle questioni internazionali, rilasciate in parte durante un’intervista televisiva e in parte attraverso i suoi canali social. Dichiarazioni che hanno toccato temi centrali del dibattito pubblico.

Tra Costituzione e Giusto Processo

Intervistato da Nbc, Trump ha affrontato argomenti delicati riguardanti i fondamenti del sistema legale americano. Ha dichiarato di non sapere se debba rispettare la Costituzione degli Stati Uniti. A un’ulteriore domanda sulla possibilità di giudicare se i cittadini americani, al pari dei non cittadini, meritino il giusto processo secondo la legge suprema degli Usa, ha risposto di non poterlo giudicare, commentando sinteticamente: “Non sono un avvocato“.

La Visione sul Conflitto in Ucraina

Sul fronte internazionale, Trump ha commentato la situazione in Ucraina, esprimendo scetticismo riguardo a una rapida risoluzione del conflitto. Secondo il tycoon, si assottiglia l’eventualità di una pace rapida in Ucraina a causa di un “odio tremendo” tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e l’omologo russo Vladimir Putin. Lo ha detto il presidente Usa, Donald Trump, durante un’intervista televisiva a Nbc News andata in onda negli Stati Uniti. Il tycoon ha spiegato infatti che “c’è un odio tremendo, stiamo parlando di un odio tremendo tra questi due uomini“, Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin, “e tra i generali. Stanno combattendo duramente da tre anni“, tanto che “forse, la pace non è possibile“. Allo stesso tempo, però, Trump si è detto fiducioso, affermando che ci sono “ottime possibilità di farcela“.

Futuro Politico e il Caso TikTok

Nell’intervista a Nbc News andata in onda domenica negli Stati Uniti, Donald Trump ha affrontato anche il tema del suo futuro politico, escludendo la ricerca di un terzo mandato. “Sarò presidente per 8 anni, per due mandati. Ho sempre pensato che fosse molto importante“, Questo nonostante siano “in tanti” a chiedere una sua ricandidatura alle presidenziali del 2028, prosegue il presidente Usa “ma è una cosa che, per quanto ne so, non è permesso fare. Non so se sia una questione costituzionale o altro“. Il tycoon punta a “vivere quattro anni grandiosi e poi passare il testimone a qualcun altro, ideally un grande repubblicano che porti avanti” l’agenda Maga, ha precisato a Nbc. Riguardo alla questione TikTok, ha detto che intende estendere la scadenza se non ci sarà ancora un accordo.

Annunci Direttamente da Truth Social

Parallelamente alle dichiarazioni televisive, Trump ha utilizzato la sua piattaforma social, Truth Social, per diffondere ulteriori annunci. Ha annunciato la riapertura del carcere di Alcatraz. Nelle intenzioni del presidente statunitense. Il carcere – che potrebbe essere ampliato – dovrebbe ospitare “i criminali più spietati e violenti d’America“. Ha anche annunciato sulla sua piattaforma Truth che intende estendere la scadenza per TikTok se non ci sarà ancora un accordo. Poi, su Truth, annuncia la riapertura del carcere di Alcatraz e dazi contro i film stranieri. Trump, inoltre, ha annunciato che il governo degli Stati Uniti potrebbe introdurre dazi del 100% sui film stranieri, nel tentativo di proteggere l’industria cinematografica di Hollywood da un presunto declino. “L’industria cinematografica americana sta morendo molto velocemente. Altri Paesi stanno offrendo ogni sorta di incentivi per attirare i nostri registi e studi cinematografici lontano dagli Usa“, si legge nel post. “Hollywood e molte altre aree degli Stati Uniti sono devastate“, prosegue Trump, che lo definisce un piano “concertato da parte di altre nazioni e, quindi, una minaccia per la sicurezza nazionale. Pertanto, autorizzo il dipartimento del Commercio e il Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti ad avviare immediatamente il processo per l’istituzione di una tariffa del 100% su tutti i film che arrivano nel nostro Paese e che sono prodotti in paesi stranieri“.