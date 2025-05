Nuove alleanze nella space economy e nel settore delle materie prime critiche tra Italia e Norvegia: questo è l’obiettivo della missione che vedrà odierna presenza del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, insieme al viceministro agli Esteri, Edmondo Cirielli, il 5 e il 6 maggio in Norvegia.

Questo è stato comunicato attraverso una nota. Una due giorni di incontri istituzionali e dialoghi con le imprese, mirata a rafforzare i legami bilaterali con il governo e il settore industriale norvegese, esplorando nuove opportunità di cooperazione economica e finanziaria in settori strategici, cruciali anche per l’autonomia strategica dell’Europa.

Il 5 maggio, il ministro arriverà a Tromsø, dove verrà accolto dall’ambasciatore d’Italia in Norvegia, Stefano Nicoletti, e dall’ambasciatore di Norvegia in Italia, Johan Vibe.

Durante la giornata, il ministro Urso avrà un incontro con la ministra del Commercio e dell’Industria, Cecilie Myrseth, per un bilaterale focalizzato sul settore spaziale, con particolare attenzione ai programmi congiunti e alle infrastrutture spaziali, e sulla cooperazione nelle materie prime critiche, fondamentali per la transizione verde e digitale. Inoltre, verranno esplorate opportunità di investimento in Italia nei settori industriali ad alto valore aggiunto. In questa occasione, i due ministri firmeranno una Dichiarazione Congiunta per consolidare il partenariato economico e tecnologico tra i due Paesi.

Il giorno successivo, il 6 maggio, il ministro Urso si dirigerà a Andøya, dove visiterà il locale Spazioporto, un’infrastruttura strategica per la cooperazione nel settore spaziale, seguito da una visita al centro spaziale, esempio di eccellenza europea nel campo dei lanci suborbitali e delle tecnologie aerospaziali.

Questa missione rappresenta un’opportunità concreta per rafforzare il dialogo economico e industriale tra Italia e Norvegia, con un’attenzione particolare alle sfide condivise in ambito tecnologico, energetico e spaziale.