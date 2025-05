Quasi 11 miliardi di impieghi (+7,9% rispetto al 2023) e una raccolta allargata che ha raggiunto i 17,5 miliardi (+13,5%). Questi sono i principali risultati del bilancio 2024 della BCC di Roma, la più grande banca di credito cooperativo in Italia, approvato durante l’assemblea dei soci che si è tenuta presso la Fiera di Roma. Hanno partecipato, secondo quanto comunicato dalla banca, oltre 4mila persone, sia in presenza sia per delega, compresi i soci veneti, in videocollegamento da Campodarsego (Padova).

L’utile netto ha raggiunto i 294 milioni di euro ed è stato principalmente destinato al rafforzamento del patrimonio aziendale e a scopi di beneficenza e mutualità, per supportare sempre di più il tessuto civico e sociale dei territori di competenza.

I fondi propri hanno toccato l’ammontare di 1,3 miliardi. Il CET1 della banca è salito al 24,7%, nettamente superiore ai requisiti prudenziali stabiliti.

Di particolare rilievo è anche la politica sociale e gli interventi di solidarietà a sostegno dei territori. I 28 Comitati locali dei soci della banca, che distribuiscono nel loro ambito il cosiddetto “budget sociale”, nel 2024 hanno erogato circa 2 milioni di euro a fondo perduto per attività benefiche, supportando parrocchie, enti di volontariato e associazioni, nonché eventi promozionali, per un totale di 2.400 iniziative sostenute. Tra il 2004 e il 2024, sono stati distribuiti complessivamente 33,7 milioni di euro di contributi, per oltre 40.600 interventi.

Il presidente della BCC di Roma, Maurizio Longhi, ha affermato: “La banca deve essere amministrata e gestita con efficienza e in modo da generare utili che devono essere accantonati per accrescere il patrimonio, garantendo così la solidità per i soci e assicurando la futura operatività dell’Istituto”. Longhi ha aggiunto: “Una parte di questi utili, però, deve essere restituita ai territori in cui la banca opera, a sostegno di iniziative e progetti meritevoli che affrontano il disagio sociale, la disabilità e anche ospedali che necessitano di attrezzature costose. Riteniamo che tutto questo realizzi la missione di una Banca di credito cooperativo.”