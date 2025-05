Mohawk Industries, Inc. ha annunciato un utile netto di 73 milioni di dollari e un utile per azione (“EPS”) di 1,15 dollari per il primo trimestre 2025; l’utile netto rettificato è stato di 96 milioni di dollari e l’EPS rettificato di 1,52 dollari. Le Vendite nette per il primo trimestre del 2025 sono state di 2,5 miliardi di dollari, con un calo del 5,7% in base ai dati diffusi e dello 0,7% su base rettificata per i tassi di cambio e a giorni costanti rispetto all’anno precedente. Nel quarto trimestre del 2024, la Società aveva registrato vendite nette pari a 2,7 miliardi di dollari, un utile netto di 105 milioni di dollari e un utile per azione di 1,64 dollari; l’utile netto rettificato era di 119 milioni di dollari e l’EPS rettificato di 1,86 dollari.

Il commento del CEO Jeff Lorberbaum

Commentando i risultati del primo trimestre, il Presidente e CEO Jeff Lorberbaum ha dichiarato: “Nel primo trimestre le nostre vendite sono rimaste relativamente invariate su base costante, assorbendo due giorni di spedizione in meno e fattori valutari negativi rispetto all’anno precedente. L’impatto delle mancate vendite e dei costi straordinari del nuovo sistema di gestione degli ordini del segmento Flooring North America è rimasto nell’intervallo atteso e il servizio è tornato ai tassi storici. L’andamento degli utili ha beneficiato principalmente degli incrementi di produttività, delle iniziative di ristrutturazione e del calo dell’aliquota fiscale, che hanno parzialmente compensato la pressione sui prezzi e l’aumento dei costi dei fattori produttivi. Nel trimestre abbiamo acquistato circa 225.000 quote azionarie per un valore di circa 26 milioni di dollari.

L’impatto delle tariffe globali

Nel primo trimestre le condizioni sui nostri mercati si sono progressivamente deteriorate, con la ristrutturazione degli immobili residenziali che continua a essere il settore più lento. La fiducia dei consumatori è scesa a causa della crescente apprensione per le prospettive future. Il mese scorso sono state annunciate tariffe globali che hanno aumentato l’incertezza per imprese e consumatori. In risposta alle tariffe di ritorsione, gli Stati Uniti hanno imposto tariffe del 145% anche nei confronti della Cina, che fornisce una parte ragguardevole dell’LVT venduto negli Stati Uniti. L’aumento delle tariffe rende più vantaggiose le significative operazioni di Mohawk sul territorio nazionale per la produzione di piastrelle di ceramica, moquette, laminati, fogli vinilici, LVT e piani di lavoro in quarzo. Per offrire ai nostri clienti una più ampia varietà di scelta, integriamo le nostre piastrelle di ceramica e l’LVT fabbricati negli Stati Uniti con prodotti importati. La produzione della maggior parte delle piastrelle di ceramica e di una parte dell’LVT che importiamo avviene nei nostri impianti in Messico e non è soggetta a tariffe, in base all’accordo tra Stati Uniti, Messico e Canada. In vista dell’applicazione delle tariffe abbiamo aumentato i nostri livelli di scorte. Alle attuali percentuali del 10%, stimiamo che Mohawk sosterrà un costo annualizzato di circa 50 milioni di dollari, che prevediamo di assorbire tramite aumenti dei prezzi e aggiustamenti della catena di approvvigionamento, secondo necessità. Oltre alle conseguenze dirette del cambiamento della politica commerciale globale, è probabile che le tariffe influiranno sulla spesa dei consumatori, delle imprese e per le nuove costruzioni sia negli Stati Uniti che all’estero, sebbene al momento non sia possibile prevedere l’entità di tale impatto.

Le performance per segmento

Le vendite nette del Segmento Global Ceramic sono diminuite del 4,9% in base ai dati diffusi, o sono aumentate dell’1,2% su base rettificata per i tassi di cambio e a giorni costanti rispetto all’anno precedente. Il Margine operativo del Segmento è stato del 4,2% in base ai dati diffusi, o del 4,8% su base rettificata, a causa dell’aumento dei costi dei fattori produttivi e del calo dei volumi di vendita, parzialmente compensati da incrementi della produttività. Nel Segmento Flooring Rest of the World (FROW) le vendite nette sono diminuite dell’8,8% in base ai dati diffusi, o del 2,9% su base rettificato per i tassi di cambio e a giorni costanti rispetto all’anno precedente. Il Margine operativo del Segmento è stato dell’8,8% secondo i dati diffusi, o del 9,1% su base rettificata a causa dei prezzi competitivi nel settore e del calo del volume. Nel Segmento Flooring North America (FNA) le vendite nette sono diminuite del 4,2% rispetto all’anno precedente in base ai dati diffusi, o dell’1,1% su base rettificata a giorni costanti. Il Margine operativo del Segmento è stato dell’1,1% in base ai dati diffusi, o del 3,0% su base rettificata, per effetto dell’impatto della conversione del sistema di gestione degli ordini e dell’aumento dei costi dei fattori produttivi, parzialmente compensati da una maggiore produttività e da misure di riduzione dei costi.

Prospettive e strategie future

Nel mese scorso l’applicazione delle tariffe ha generato maggiore incertezza sulle prospettive economiche globali e aspettative di indebolimento delle condizioni a causa di fattori quali l’aumento dell’inflazione, il calo della fiducia dei consumatori e la riduzione degli investimenti delle imprese. Nel momento in cui scriviamo, l’ammontare delle tariffe e l’effetto sulla spesa dei consumatori e sugli immobili residenziali sono ancora in evoluzione. Adotteremo i provvedimenti opportuni per gestire l’impatto delle tariffe in base alle necessità. Le nostre iniziative di ristrutturazione si stanno concentrando sull’ottimizzazione delle vendite e sull’ulteriore riduzione dei costi operativi, con un conseguente beneficio di circa 100 milioni di dollari previsto per quest’anno. I servizi di FNA sono tornati ai livelli storici e stiamo continuando ad aumentare la funzionalità e l’efficienza del nuovo sistema di gestione degli ordini del Segmento. Prevediamo persistenti pressioni sui prezzi in tutte le regioni alla luce della bassa domanda e della competitività dei mercati. Global Ceramic e FNA stanno migliorando il loro mix grazie a una maggiore partecipazione nel canale commerciale, alle vendite di collezioni di alta gamma e all’andamento delle ultime introduzioni di prodotti. Nel Segmento FROW, la domanda dei consumatori europei per acquisti discrezionali di grande entità, come le pavimentazioni, si colloca a un livello basso a causa della separazione del mix di prodotti, anche se il calo dei tassi d’interesse potrebbe stimolare la domanda. Alla luce di questi fattori, prevediamo che l’EPS rettificato del secondo trimestre sarà compreso tra 2,52 e 2,62 dollari, al netto di eventuali oneri di ristrutturazione o altri oneri straordinari.

Rimaniamo ottimisti sulle prospettive a lungo termine del settore della pavimentazione, considerata la fase del ciclo del mercato degli immobili residenziali in cui ci troviamo. Per migliorare i nostri risultati continueremo a ridurre le strutture di costo, a semplificare le operazioni e la complessità dei prodotti e a investire in nuove funzionalità dei prodotti. Dopo i minimi della Grande Recessione, il nostro settore ha registrato un impressionante rimbalzo, crescendo di oltre il dieci percento negli anni successivi. Sebbene non possiamo prevedere quando inizierà l’inversione di tendenza, ci aspettiamo un netto miglioramento dei nostri risultati non appena i volumi del settore torneranno ai livelli storici. Come accaduto nei cicli economici passati, emergeremo da questo periodo operativamente più forti e pronti a fornire ai nostri clienti prodotti e servizi superiori.