Si è tenuta, nell’Open Space di Palazzo Carafa, la presentazione del Bilancio consuntivo 2024 e delle linee programmatiche 2025 di SGM – Società Gestione Multipla del Comune di Lecce.

Un bilancio solido

L’assemblea dei soci di SGM ha approvato mercoledì il Bilancio di esercizio 2024, che chiude con un utile netto di 722.649 euro. La società, interamente partecipata dal Comune di Lecce, conferma e rafforza la propria solidità economico-finanziaria, grazie a una gestione oculata delle risorse e al successo dell’offerta di servizi di mobilità offerti alla cittadinanza. L’utile è stato destinato integralmente a riserva straordinaria. A sostenere questo risultato concorrono diversi fattori, tra cui l’aumento del numero di passeggeri del trasporto pubblico urbano, che nel 2024 hanno raggiunto quota 1.427.486, e la tenuta dei ricavi della sosta tariffata. In quest’area si registra un’impennata dei pagamenti digitali via app (+496% sul 2019) che ha compensato ampiamente la flessione (-25%) del pagamento per mezzo del classico ticket di sosta cartaceo.

I numeri e i servizi di SGM

Grazie ad un organico aziendale che conta attualmente 129 unità, SGM garantisce un servizio pubblico affidabile e di qualità, con un volume di produzione pari a oltre 1,5 milioni di km/vettura e una flotta composta da 47 autobus e 12 filobus che servono una rete di 136 km e 300 fermate in via di rigenerazione e ammodernamento dal punto di vista della qualità, dell’accessibilità e delle dotazioni tecnologiche. Alla gestione del trasporto pubblico urbano si affiancano i servizi relativi alla sosta tariffata, con circa 6.700 stalli su strada, 160 parcometri attivi e la gestione degli accessi per i bus turistici.

Accanto ai risultati economici, il management SGM si occupa di accrescere la qualità aziendale e il patrimonio di certificazioni in possesso dell’azienda. Sono infatti in corso di acquisizione le certificazioni UNI PdR125 Parità di genere, UNI EN 13816 Qualità dei servizi di trasporto pubblico, ISO 27001 Sicurezza delle informazioni.

Il legame con la città

Si rafforza, inoltre, il legame tra la città e SGM grazie alle numerose iniziative di comunicazione che l’azienda ha intrapreso. Le ultime delle quali spaziano dai temi di rilevanza sociale, come “Mai fuori posto“, campagna contro la violenza sulle donne; “La magia del Natale in bus“, con la quale SGM ha accompagnato il periodo delle feste natalizie con iniziative di promozione e servizi aggiuntivi; “Lego City… In movimento“, campagna abbinata alla mostra Lego City in corso alle Mura Urbiche di Lecce.

A margine della conferenza stampa, si è inoltre appreso dal Sindaco di Lecce Adriana Poli Bortone e dall’Assessore comunale Giancarlo Capoccia che il Comune di Lecce ha ottenuto il finanziamento per ulteriori 900.000 km di trasporto pubblico a partire dal 1 giugno, permettendo di potenziare concretamente il trasporto pubblico già a partire dal prossimo mese.

Le parole del Presidente Damiano D’Autilia

“Siamo ad un punto di svolta“, afferma Damiano D’Autilia, Presidente di SGM. “Ringrazio anche chi mi ha preceduto per il lavoro svolto, ma è chiaro che la società si apre oggi a sfide nuove ed importanti: dall’incremento chilometrico, che l’amministrazione comunale ha annunciato ufficialmente oggi, fino ad una riorganizzazione complessiva dell’azienda, a partire da una adeguata dotazione dell’organico. Per poi intervenire sui mezzi, sulle percorrenze, sulla riorganizzazione del servizio di sosta. Il lavoro che farà SGM, e che già ha cominciato a fare, è costruire un rapporto con i cittadini, anche attraverso sistemi ad alto valore tecnologico: a breve lanceremo una app SGM rivoluzionaria per Lecce, che sarà il primo strumento diretto di interlocuzione con il cittadino. Attraverso l’app si potranno monitorare i mezzi in arrivo, le percorrenze, si potrà costruire il proprio viaggio, segnalare un guasto o un disservizio. Per la prima volta, SGM ci mette la faccia, credendo che il confronto con i cittadini e la rilevazione dei loro bisogni e richieste siano punti di forza importanti, per crescere insieme e apportare valore alla città”.