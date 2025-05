Le aziende italiane stanno affrontando delle difficoltà in termini di sostenibilità, con solo l’1% delle piccole realtà che redige un bilancio dedicato a tale aspetto, mentre per le medie e grandi imprese questa percentuale sale all’11%. Questi dati sono in calo, nonostante le aziende abbiano a disposizione un alleato prezioso per migliorare le proprie pratiche sostenibili: l’Intelligenza Artificiale, utilizzata tuttavia da appena l’8% delle imprese italiane.

Queste informazioni provengono da ConsumerLab, un centro studi con esperienza nella sostenibilità, che in collaborazione con Esselunga, Rina e Matchless, ha organizzato il quinto evento “Campus Future Respect”, previsto dall’8 al 10 maggio a Roma.

“Nonostante il grande interesse mediatico riguardo allo sviluppo sostenibile, le aziende che redigono un bilancio di sostenibilità sono ancora poco numerose: nemmeno la metà delle imprese più grandi sono conformi. Poco più dell’11% delle medie e circa l’1% delle piccole realtà ha prodotto un Bilancio di Sostenibilità”, spiega ConsumerLab. “L’arrivo dell’IA non ha al momento apportato miglioramenti significativi: secondo gli ultimi dati ufficiali, in Italia solo l’8,2% delle aziende con almeno 10 dipendenti utilizza tecnologie di intelligenza artificiale, a fronte del 13,5% della media dell’Unione Europea.

Nonostante ciò, proprio l’IA potrebbe rappresentare un prezioso supporto per le aziende, fornendo strumenti utili per aumentare l’efficienza, ridurre l’impatto ambientale e ottimizzare l’utilizzo delle risorse. Ad esempio, l’IA può monitorare le prestazioni aziendali in termini di sostenibilità e generare report, migliorando così la comunicazione e la trasparenza con il pubblico; ottimizzare i processi produttivi, la gestione delle risorse e la logistica, con l’obiettivo di ridurre sprechi ed emissioni; e sviluppare strategie preventive e risposte più efficaci alle problematiche ambientali.

Secondo le stime di ConsumerLab, l’adozione di tecnologie IA nelle politiche sostenibili aziendali porterebbe a una riduzione dei costi legati alla sostenibilità (come organizzazione, produzione, raccolta dati, redazione di bilanci, pubblicità, ecc.) tra il -20% e il -30%, traducendosi in un risparmio annuale che può variare da 5mila euro per le piccole aziende fino a 20mila euro per quelle più grandi.