Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, ha dichiarato: “Votare Sì al referendum dell’8 e 9 giugno significa dire basta alla precarietà, basta alle morti sul lavoro, basta ai licenziamenti ingiusti. Vuole dire rimettere al centro la dignità di chi lavora.” Questo commento è giunto durante un’iniziativa pubblica tenutasi alla Cascata delle Marmore, al Belvedere superiore del parco i Campacci.

Ha proseguito dicendo: “C’è chi sta progettando un comitato del silenzio, piuttosto che un comitato per il No, ed è nostro compito parlarne”.

Secondo Landini, “il referendum rappresenta uno strumento che consente ai cittadini di modificare leggi irrazionali e ingiuste che hanno reso il lavoro precario”. Ha aggiunto: “Andare a votare è un gesto semplice, ma può costituire una vera e propria rivolta democratica contro l’attuale stato delle cose”.

Landini ha denunciato una “cultura del profitto che ha avuto la meglio sulla sicurezza”, affermando che “garantire salute e diritti comporta costi, ma è imprescindibile”. Ha sottolineato: “Non possiamo più tollerare che si muoia lavorando come avveniva 50 anni fa: è tempo di un nuovo modello di impresa che ponga al centro l’individuo, e non i dividendi”.

Infine, ha lanciato un appello alla partecipazione: “Abbiamo contattato tutti i partiti – ha affermato Landini -: ciascuno è libero di schierarsi per il Sì o il No, ma diventare un dovere costituzionale invitare a votare. L’astensionismo costituisce una minaccia alla democrazia, e chi invita a non votare, a restare a casa o a trascorrere la giornata al mare, viola i principi della Costituzione”.